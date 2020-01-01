Кабмін прирівняв електронні документи до паперових





Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 15 квітня повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, - пише



Він зазначив, що презентувати паспорти у «Дії» мають вже наступного тижня, а рішення уряду дозволить користуватися такими електронними документами одразу ж після презентації.



«Паспорт у смартфоні дозволить не носити з собою ID-картки та витяги з неї. Якщо у вас немає ID-картки, ми оцифрували закордонний біометричний паспорт, який так само посвідчує вашу особу. Він надає такі ж права і можливості як і паперовий, що діє всередині країни», — повідомив Федоров.



За словами міністра, наразі функцію електронних паспортів у додатку «ДіЯ» тестують понад 17 тисяч українців. Незабаром ця функція стане доступною кожному, хто завантажить цей додаток.



«В умовах карантину це стає особливо актуальним, адже е-паспорти можна буде використовувати для посвідчення особи, якщо вас зупинить поліція. А також на пошті, під час отримання посилок, листів та під час придбання алкоголю чи тютюну для підтвердження досягнення повноліття», — зазначив Федоров.



За його словами, Україна стане першою країною у світі, де можна буде використовувати електронний паспорт, не пред'являючи при цьому паперового чи пластикового аналога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яким визнав електронні закордонні паспорти чи ID-картки, завантажені у додаток «ДіЯ», такими ж повноцінними документами, як і паперові та пластикові паспорти, які вони заміняють.Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 15 квітня повідомив міністр цифрової трансформації України, - пише Громадське Він зазначив, що презентувати паспорти у «Дії» мають вже наступного тижня, а рішення уряду дозволить користуватися такими електронними документами одразу ж після презентації.«Паспорт у смартфоні дозволить не носити з собою ID-картки та витяги з неї. Якщо у вас немає ID-картки, ми оцифрували закордонний біометричний паспорт, який так само посвідчує вашу особу. Він надає такі ж права і можливості як і паперовий, що діє всередині країни», — повідомив Федоров.За словами міністра, наразі функцію електронних паспортів у додатку «ДіЯ» тестують понад 17 тисяч українців. Незабаром ця функція стане доступною кожному, хто завантажить цей додаток.«В умовах карантину це стає особливо актуальним, адже е-паспорти можна буде використовувати для посвідчення особи, якщо вас зупинить поліція. А також на пошті, під час отримання посилок, листів та під час придбання алкоголю чи тютюну для підтвердження досягнення повноліття», — зазначив Федоров.За його словами, Україна стане першою країною у світі, де можна буде використовувати електронний паспорт, не пред'являючи при цьому паперового чи пластикового аналога.

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