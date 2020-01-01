На коронавірус обстежили всіх медиків реанімації, в якій помер 19-річний хлопець з Торчина





Про це йшлося сьогодні, 17 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.



Начальник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк розповів, що робота у вогнищі триває. Щодо обстеження медиків, то отримали усі негативні результати та один сумнівний.



«Контактні особи теж встановлені, обстежують на коронавірус, результатів ще немає», - додав Ващенюк.



Нагадаємо, у 19-річного хлопця, який був у діабетичній комі, виявили коронавірусну інфекцію. Раніше Ващенюк повідомляв, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Весь медперсонал реанімаційного відділення Луцької центральної районної лікарні, де днями помер 19-річний хлопець з Торчина , перевірили на коронавірус.Про це йшлося сьогодні, 17 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Начальник обласного управління охорони здоров’ярозповів, що робота у вогнищі триває. Щодо обстеження медиків, то отримали усі негативні результати та один сумнівний.«Контактні особи теж встановлені, обстежують на коронавірус, результатів ще немає», - додав Ващенюк.Нагадаємо, у 19-річного хлопця, який був у діабетичній комі, виявили коронавірусну інфекцію. Раніше Ващенюк повідомляв, що хлопець мав важку форму цукрового діабету . Раптово у нього стала підніматися температура й він помер. Після смерті взяли проби аналізів на коронавірус, але симптомів цієї недуги у хворого не було.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію