На коронавірус обстежили всіх медиків реанімації, в якій помер 19-річний хлопець з Торчина
Сьогодні, 13:52
Весь медперсонал реанімаційного відділення Луцької центральної районної лікарні, де днями помер 19-річний хлопець з Торчина, перевірили на коронавірус.
Про це йшлося сьогодні, 17 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Начальник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк розповів, що робота у вогнищі триває. Щодо обстеження медиків, то отримали усі негативні результати та один сумнівний.
«Контактні особи теж встановлені, обстежують на коронавірус, результатів ще немає», - додав Ващенюк.
Нагадаємо, у 19-річного хлопця, який був у діабетичній комі, виявили коронавірусну інфекцію. Раніше Ващенюк повідомляв, що хлопець мав важку форму цукрового діабету. Раптово у нього стала підніматися температура й він помер. Після смерті взяли проби аналізів на коронавірус, але симптомів цієї недуги у хворого не було.
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Про це йшлося сьогодні, 17 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Начальник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк розповів, що робота у вогнищі триває. Щодо обстеження медиків, то отримали усі негативні результати та один сумнівний.
«Контактні особи теж встановлені, обстежують на коронавірус, результатів ще немає», - додав Ващенюк.
Нагадаємо, у 19-річного хлопця, який був у діабетичній комі, виявили коронавірусну інфекцію. Раніше Ващенюк повідомляв, що хлопець мав важку форму цукрового діабету. Раптово у нього стала підніматися температура й він помер. Після смерті взяли проби аналізів на коронавірус, але симптомів цієї недуги у хворого не було.
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