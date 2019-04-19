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Показали фото незвичайних моделей з Луцького автозаводу

Показали фото незвичайних моделей з Луцького автозаводу
Вітчизняні ЛуАЗи дійсно були досить прохідними та більш або менш надійними.

У публікації представлена підбірка незвичайних ЛуАЗів-амфібій, - передають Хроніки Любарта.

1961 рік, ЛуАЗ-967. ТПК, тобто транспортер переднього краю — амфібія, перша, ще не цивільна модель ЛуАЗу. Саме на її базі були розроблені невійськові позашляховики Луцького заводу.

Показали фото незвичайних моделей з Луцького автозаводу


1960 рік, передсерійний зразок ЛуАЗ-967.

Показали фото незвичайних моделей з Луцького автозаводу


1982 рік, ЛуАЗ-972. Незвичайна тривісна амфібія підвищеної прохідності.

Показали фото незвичайних моделей з Луцького автозаводу


1998 рік, ЛуАЗ-1901 «Геолог». Ще одна амфібія розробки ЛуАЗу, спроба реанімації заводу, який майже зупинився до кінця 90-х. Було виготовлено вісім примірників

Показали фото незвичайних моделей з Луцького автозаводу

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Теги: автозавод, луцьк, волинянка
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