Показали фото незвичайних моделей з Луцького автозаводу
Сьогодні, 02:13
Вітчизняні ЛуАЗи дійсно були досить прохідними та більш або менш надійними.
У публікації представлена підбірка незвичайних ЛуАЗів-амфібій, - передають Хроніки Любарта.
1961 рік, ЛуАЗ-967. ТПК, тобто транспортер переднього краю — амфібія, перша, ще не цивільна модель ЛуАЗу. Саме на її базі були розроблені невійськові позашляховики Луцького заводу.
1960 рік, передсерійний зразок ЛуАЗ-967.
1982 рік, ЛуАЗ-972. Незвичайна тривісна амфібія підвищеної прохідності.
1998 рік, ЛуАЗ-1901 «Геолог». Ще одна амфібія розробки ЛуАЗу, спроба реанімації заводу, який майже зупинився до кінця 90-х. Було виготовлено вісім примірників
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У публікації представлена підбірка незвичайних ЛуАЗів-амфібій, - передають Хроніки Любарта.
1961 рік, ЛуАЗ-967. ТПК, тобто транспортер переднього краю — амфібія, перша, ще не цивільна модель ЛуАЗу. Саме на її базі були розроблені невійськові позашляховики Луцького заводу.
1960 рік, передсерійний зразок ЛуАЗ-967.
1982 рік, ЛуАЗ-972. Незвичайна тривісна амфібія підвищеної прохідності.
1998 рік, ЛуАЗ-1901 «Геолог». Ще одна амфібія розробки ЛуАЗу, спроба реанімації заводу, який майже зупинився до кінця 90-х. Було виготовлено вісім примірників
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