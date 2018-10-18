У Луцьку встановили відеоекран замість старенького білборда. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook Ігор Поліщук.



«Це зумовлює зменшення загальної кількості рекламних засобів в місті, покращення їх естетики та функціоналу», – йдеться у дописі.



На фото – відеоекран на шляхопроводі проспекту Перемоги, який встановили замість білборда.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку замість архаїчних металевих рекламних конструкцій встановлюють нові, сучасні й привабливі відеоекрани та скроли, які можуть одночасно транслювати багато рекламних сюжетів.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міського голови«Це зумовлює зменшення загальної кількості рекламних засобів в місті, покращення їх естетики та функціоналу», – йдеться у дописі.На фото – відеоекран на шляхопроводі проспекту Перемоги, який встановили замість білборда.

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