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У Луцьку встановили відеоекран замість старенького білборда. ФОТО

У Луцьку встановили відеоекран замість старенького білборда. ФОТО
У Луцьку замість архаїчних металевих рекламних конструкцій встановлюють нові, сучасні й привабливі відеоекрани та скроли, які можуть одночасно транслювати багато рекламних сюжетів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міського голови Ігор Поліщук.

«Це зумовлює зменшення загальної кількості рекламних засобів в місті, покращення їх естетики та функціоналу», – йдеться у дописі.

На фото – відеоекран на шляхопроводі проспекту Перемоги, який встановили замість білборда.

У Луцьку встановили відеоекран замість старенького білборда. ФОТО
У Луцьку встановили відеоекран замість старенького білборда. ФОТО


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Теги: Луцьк, білборд, відеоекран
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