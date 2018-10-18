У Луцьку встановили відеоекран замість старенького білборда. ФОТО
Сьогодні, 12:55
У Луцьку замість архаїчних металевих рекламних конструкцій встановлюють нові, сучасні й привабливі відеоекрани та скроли, які можуть одночасно транслювати багато рекламних сюжетів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міського голови Ігор Поліщук.
«Це зумовлює зменшення загальної кількості рекламних засобів в місті, покращення їх естетики та функціоналу», – йдеться у дописі.
На фото – відеоекран на шляхопроводі проспекту Перемоги, який встановили замість білборда.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міського голови Ігор Поліщук.
«Це зумовлює зменшення загальної кількості рекламних засобів в місті, покращення їх естетики та функціоналу», – йдеться у дописі.
На фото – відеоекран на шляхопроводі проспекту Перемоги, який встановили замість білборда.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Водій повинен спостерігати за дорогою, а не за екраном!
Вибір редактора
будівельної
компанії
«ЛДБК» вітає волинян з Великодніми святами
Останні новини
«ПортCity» вітає волинян із Великоднем*
Сьогодні, 13:50
У волинського поліцейського діагностували коронавірус
Сьогодні, 13:10
У Луцьку встановили відеоекран замість старенького білборда. ФОТО
Сьогодні, 12:55
У Луцьку чорнобильцям заплатять по 500 гривень
Сьогодні, 12:30