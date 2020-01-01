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Правоохоронці затримали волинянина, який підпалював суху траву

Правоохоронці затримали волинянина, який підпалював суху траву
Поліцейські офіцери Вишнівської сільської об’єднаної територіальної громади Максим Савош та Богдан Остапчук виявили мешканця села Олеськ, який здійснював паління сухої трави.

Про це повідомляють на сторінці Поліцейського офіцера громади Волинської області у фейсбуці, - передає Район.Любомль

Офіцери громади зафіксували правопорушення та всі матеріали передадуть Державній екологічній інспекції у Волинській області для вирішення питання та притягнення палія до відповідальності за ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (самовільне випалювання рослинності або її залишків).

Правоохоронці затримали волинянина, який підпалював суху траву

Правоохоронці затримали волинянина, який підпалював суху траву

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Теги: суха трава, палії, пожежа
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