Правоохоронці затримали волинянина, який підпалював суху траву

Максим Савош та Богдан Остапчук виявили мешканця села Олеськ, який здійснював паління сухої трави.



Про це повідомляють на сторінці Поліцейського офіцера громади Волинської області у фейсбуці, -



Офіцери громади зафіксували правопорушення та всі матеріали передадуть Державній екологічній інспекції у Волинській області для вирішення питання та притягнення палія до відповідальності за ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (самовільне випалювання рослинності або її залишків).







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