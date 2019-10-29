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На Волині водій-порушник хотів відкупитися від патрульних за 200 гривень

На Волині водій-порушник хотів відкупитися від патрульних за 200 гривень
На автодорозі М-07 поблизу Ковеля патрульні зупинили водія Mercedes-Benz за перевищення швидкості.

Інцидент трапився, вчора, близько 9-ї години ранку, - повідомляє патрульна поліція Волині.

Чоловік наполегливо пропонував інспекторам неправомірну вигоду, аби його не притягали до адміністративної відповідальності. Не подіяли на нього і застереження про те, що за таку пропозицію йому може загрожувати кримінал.

Не зреагувавши на попередження, водій поклав у службовий автомобіль 200 гривень.

Після цього на місце викликали слідчо-оперативну групу, аби зафіксувати цей факт.

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Теги: Ковель, патрульні, хабар
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