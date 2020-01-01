Волинянину загрожує штраф за відмову одягнути маску у громадському місці





Як повідомили



Ознак алкогольного сп’яніння громадянин не мав.



Чоловіку загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень.



Нагадаємо, за порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм загрожує штраф від 17 тисяч до 32 тисяч грн. За це ж порушення для посадових осіб штраф — від 34 тисяч до 170 тисяч грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19-го квітня правоохоронці склали у Володимирі-Волинському адмінпротокол за статтею 44-3 – порушення карантинних заходів.Як повідомили БУГу правоохоронці, чоловік знаходився у громадському місці без маски. Правоохоронці надали йому безкоштовну маску та запропонували її одягнути, проте отримали категоричну відмову.Ознак алкогольного сп’яніння громадянин не мав.Чоловіку загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень.Нагадаємо, за порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм загрожує штраф від 17 тисяч до 32 тисяч грн. За це ж порушення для посадових осіб штраф — від 34 тисяч до 170 тисяч грн.

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