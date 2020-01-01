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Волинянину загрожує штраф за відмову одягнути маску у громадському місці

Волинянину загрожує штраф за відмову одягнути маску у громадському місці
19-го квітня правоохоронці склали у Володимирі-Волинському адмінпротокол за статтею 44-3 – порушення карантинних заходів.

Як повідомили БУГу правоохоронці, чоловік знаходився у громадському місці без маски. Правоохоронці надали йому безкоштовну маску та запропонували її одягнути, проте отримали категоричну відмову.

Ознак алкогольного сп’яніння громадянин не мав.

Чоловіку загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, за порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм загрожує штраф від 17 тисяч до 32 тисяч грн. За це ж порушення для посадових осіб штраф — від 34 тисяч до 170 тисяч грн.


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Теги: Володимир, правопорушення, карантинні заходи
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