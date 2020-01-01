вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 20 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 20 квітня
У Волинській області у понеділок очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцнтру.

Видимість 4-6 км. Вітер північний, 7-12 м/с. Вночі сильні заморозки 0, -5º, вдень 9-14º тепла.

У Луцьку прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Видимість 4-6 км. Вітер північний, 7-12 м/с. Вночі сильні заморозки 0, -3º, вдень 11-13º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Степан Івахів Степан
Івахів вітає з Воскресінням Христовим
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 20 квітня
Сьогодні, 20:16
Біля Устилузького лісництва – пожежа. ФОТО
Сьогодні, 19:24
На Волині невідомі особи незаконно зрізали деревину. ВІДЕО
Сьогодні, 18:32
На місці драмтеатру в Луцьку був парк, де лучани мали іменні дерева
Сьогодні, 17:42
На Волині водій-порушник хотів відкупитися від патрульних за 200 гривень
Сьогодні, 16:45
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області у переддень Великодня Погода в Луцьку та Волинській області у переддень Великодня
17 квітень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 17 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 17 квітня
16 квітень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 16 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 16 квітня
15 квітень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 15 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 15 квітня
14 квітень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 20 квітня
Сьогодні, 20:16
 0
Біля Устилузького лісництва – пожежа. ФОТО
Сьогодні, 19:24
 0
На Волині невідомі особи незаконно зрізали деревину. ВІДЕО
Сьогодні, 18:32
 0
На місці драмтеатру в Луцьку був парк, де лучани мали іменні дерева
Сьогодні, 17:42
 0
На Волині водій-порушник хотів відкупитися від патрульних за 200 гривень
Сьогодні, 16:45
 0
Медіа
відео
1/8