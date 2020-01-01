Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 20 квітня





Про це



Видимість 4-6 км. Вітер північний, 7-12 м/с. Вночі сильні заморозки 0, -5º, вдень 9-14º тепла.



У Луцьку прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Видимість 4-6 км. Вітер північний, 7-12 м/с. Вночі сильні заморозки 0, -3º, вдень 11-13º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у понеділок очікується мінлива хмарність, без опадів.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцнтру.Видимість 4-6 км. Вітер північний, 7-12 м/с. Вночі сильні заморозки 0, -5º, вдень 9-14º тепла.У Луцьку прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Видимість 4-6 км. Вітер північний, 7-12 м/с. Вночі сильні заморозки 0, -3º, вдень 11-13º тепла.

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