Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 20 квітня
Сьогодні, 20:16
У Волинській області у понеділок очікується мінлива хмарність, без опадів.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцнтру.
Видимість 4-6 км. Вітер північний, 7-12 м/с. Вночі сильні заморозки 0, -5º, вдень 9-14º тепла.
У Луцьку прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Видимість 4-6 км. Вітер північний, 7-12 м/с. Вночі сильні заморозки 0, -3º, вдень 11-13º тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцнтру.
Видимість 4-6 км. Вітер північний, 7-12 м/с. Вночі сильні заморозки 0, -5º, вдень 9-14º тепла.
У Луцьку прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Видимість 4-6 км. Вітер північний, 7-12 м/с. Вночі сильні заморозки 0, -3º, вдень 11-13º тепла.
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