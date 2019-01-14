Волинянка розповіла секрет виготовлення «медових» свічок
Сьогодні, 21:15
На Поліссі з давніх-давен селяни уміли виготовляти воскові свічки. Без них не обходилася жодна важлива подія, бо це символи спілкування з Богом через вогонь. Вони присутні в житті людини від народження і до останнього подиху. Традицію їхнього виготовлення з медової вощини відродили нещодавно працівники Маневицького краєзнавчого музею.
Про це розповідає Вісник.
Давньому ремеслу музейники вже навчили місцевих дітлахів, студентів Східноєвропейського університету імені Лесі Українки, а також людей з обмеженими можливостями з товариства «Довіра». Зроблені руками маневицьких школярів воскові свічки, прикрашені патріотичними стрічками, поїхали на Схід, щоб стати оберегами для українських воїнів.
– Віск колись взагалі був на вагу золота. Це дуже дорогий матеріал. Моя мама згадувала, що коли хтось з родини мав вінчатися, то мусив два дні відпрацювати на пана, аби заробити на воскові свічки для весілля, – розповіла організатор екскурсій Маневицького краєзнавчого музею і організаторка майстер-класу з виготовлення свічок з вощини Людмила Піддубна. – Вона показувала, як колись їх виготовляли, як розтоплювали віск і вставляли шнурок-гніт. Ми ж робимо з вощини, яка продається у магазині бджолярства. З одного такого листа можна зробити дві свічки, але красивіші виходять, коли не ділити, а робити з цілого. Для гніту треба натуральна нитка. Я беру з льону. Її треба так натерти воском, щоб вона стояла, як стріла. Тоді на самий край листа покласти цю нитку і просто втиснути її у вощину, після чого почати скручувати якомога тісніше десь сантиметрів з п’ять. Потім уже можна трохи вільніше загортати. Ось і все – свічка готова. Натуральна, красива і пахне бджолами та медом. А оздобити її можна на будь-який смак. Така свічечка стане окрасою вашої домівки до свят.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповідає Вісник.
Давньому ремеслу музейники вже навчили місцевих дітлахів, студентів Східноєвропейського університету імені Лесі Українки, а також людей з обмеженими можливостями з товариства «Довіра». Зроблені руками маневицьких школярів воскові свічки, прикрашені патріотичними стрічками, поїхали на Схід, щоб стати оберегами для українських воїнів.
– Віск колись взагалі був на вагу золота. Це дуже дорогий матеріал. Моя мама згадувала, що коли хтось з родини мав вінчатися, то мусив два дні відпрацювати на пана, аби заробити на воскові свічки для весілля, – розповіла організатор екскурсій Маневицького краєзнавчого музею і організаторка майстер-класу з виготовлення свічок з вощини Людмила Піддубна. – Вона показувала, як колись їх виготовляли, як розтоплювали віск і вставляли шнурок-гніт. Ми ж робимо з вощини, яка продається у магазині бджолярства. З одного такого листа можна зробити дві свічки, але красивіші виходять, коли не ділити, а робити з цілого. Для гніту треба натуральна нитка. Я беру з льону. Її треба так натерти воском, щоб вона стояла, як стріла. Тоді на самий край листа покласти цю нитку і просто втиснути її у вощину, після чого почати скручувати якомога тісніше десь сантиметрів з п’ять. Потім уже можна трохи вільніше загортати. Ось і все – свічка готова. Натуральна, красива і пахне бджолами та медом. А оздобити її можна на будь-який смак. Така свічечка стане окрасою вашої домівки до свят.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
будівельної
компанії
«ЛДБК» вітає волинян з Великодніми святами
Останні новини
На Волині продають артезіанську свердловину за понад 50 тисяч
Сьогодні, 21:39
Волинянка розповіла секрет виготовлення «медових» свічок
Сьогодні, 21:15
У Луцьку запланували капремонт доріжок центрального парку
Сьогодні, 20:40
П'ять країн ЄС послаблюють карантинні обмеження
Сьогодні, 19:28