вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянка розповіла секрет виготовлення «медових» свічок

Волинянка розповіла секрет виготовлення «медових» свічок
На Поліссі з давніх-давен селяни уміли виготовляти воскові свічки. Без них не обходилася жодна важлива подія, бо це символи спілкування з Богом через вогонь. Вони присутні в житті людини від народження і до останнього подиху. Традицію їхнього виготовлення з медової вощини відродили нещодавно працівники Маневицького краєзнавчого музею.

Про це розповідає Вісник.

Давньому ремеслу музейники вже навчили місцевих дітлахів, студентів Східноєвропейського університету імені Лесі Українки, а також людей з обмеженими можливостями з товариства «Довіра». Зроблені руками маневицьких школярів воскові свічки, прикрашені патріотичними стрічками, поїхали на Схід, щоб стати оберегами для українських воїнів.

– Віск колись взагалі був на вагу золота. Це дуже дорогий матеріал. Моя мама згадувала, що коли хтось з родини мав вінчатися, то мусив два дні відпрацювати на пана, аби заробити на воскові свічки для весілля, – розповіла організатор екскурсій Маневицького краєзнавчого музею і організаторка майстер-класу з виготовлення свічок з вощини Людмила Піддубна. – Вона показувала, як колись їх виготовляли, як розтоплювали віск і вставляли шнурок-гніт. Ми ж робимо з вощини, яка продається у магазині бджолярства. З одного такого листа можна зробити дві свічки, але красивіші виходять, коли не ділити, а робити з цілого. Для гніту треба натуральна нитка. Я беру з льону. Її треба так натерти воском, щоб вона стояла, як стріла. Тоді на самий край листа покласти цю нитку і просто втиснути її у вощину, після чого почати скручувати якомога тісніше десь сантиметрів з п’ять. Потім уже можна трохи вільніше загортати. Ось і все – свічка готова. Натуральна, красива і пахне бджолами та медом. А оздобити її можна на будь-який смак. Така свічечка стане окрасою вашої домівки до свят.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свічки, традиція, волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Колектив будівельної компанії «ЛДБК» Колектив
будівельної
компанії
«ЛДБК» вітає волинян з Великодніми святами
Останні новини
На Волині продають артезіанську свердловину за понад 50 тисяч
Сьогодні, 21:39
Волинянка розповіла секрет виготовлення «медових» свічок
Сьогодні, 21:15
У Луцьку запланували капремонт доріжок центрального парку
Сьогодні, 20:40
П'ять країн ЄС послаблюють карантинні обмеження
Сьогодні, 19:28
Громада поблизу Луцька закупить мультимедійне обладнання на мільйон гривень
Сьогодні, 18:33
Схожі новини
Як посівали волинські спортсмени у дитинстві Як посівали волинські спортсмени у дитинстві
14 січень, 2019, 10:19
Яким був Поливаний понеділок у селі на Волині 20 років тому. ФОТО Яким був Поливаний понеділок у селі на Волині 20 років тому. ФОТО
Сьогодні, 17:10
7 областей України не подали інформацію про тестування на COVID-19 7 областей України не подали інформацію про тестування на COVID-19
Сьогодні, 12:27
На Волині – 158 хворих на коронавірус: де виявили нові випадки станом на 20 квітня На Волині – 158 хворих на коронавірус: де виявили нові випадки станом на 20 квітня
Сьогодні, 10:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині продають артезіанську свердловину за понад 50 тисяч
Сьогодні, 21:39
 0
Волинянка розповіла секрет виготовлення «медових» свічок
Сьогодні, 21:15
 0
У Луцьку запланували капремонт доріжок центрального парку
Сьогодні, 20:40
 0
П'ять країн ЄС послаблюють карантинні обмеження
Сьогодні, 19:28
 0
Громада поблизу Луцька закупить мультимедійне обладнання на мільйон гривень
Сьогодні, 18:33
 0
Медіа
відео
1/8