Волинянка розповіла секрет виготовлення «медових» свічок





Про це



Давньому ремеслу музейники вже навчили місцевих дітлахів, студентів Східноєвропейського університету імені Лесі Українки, а також людей з обмеженими можливостями з товариства «Довіра». Зроблені руками маневицьких школярів воскові свічки, прикрашені патріотичними стрічками, поїхали на Схід, щоб стати оберегами для українських воїнів.



– Віск колись взагалі був на вагу золота. Це дуже дорогий матеріал. Моя мама згадувала, що коли хтось з родини мав вінчатися, то мусив два дні відпрацювати на пана, аби заробити на воскові свічки для весілля, – розповіла організатор екскурсій Маневицького краєзнавчого музею і організаторка майстер-класу з виготовлення свічок з вощини Людмила Піддубна. – Вона показувала, як колись їх виготовляли, як розтоплювали віск і вставляли шнурок-гніт. Ми ж робимо з вощини, яка продається у магазині бджолярства. З одного такого листа можна зробити дві свічки, але красивіші виходять, коли не ділити, а робити з цілого. Для гніту треба натуральна нитка. Я беру з льону. Її треба так натерти воском, щоб вона стояла, як стріла. Тоді на самий край листа покласти цю нитку і просто втиснути її у вощину, після чого почати скручувати якомога тісніше десь сантиметрів з п’ять. Потім уже можна трохи вільніше загортати. Ось і все – свічка готова. Натуральна, красива і пахне бджолами та медом. А оздобити її можна на будь-який смак. Така свічечка стане окрасою вашої домівки до свят.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Поліссі з давніх-давен селяни уміли виготовляти воскові свічки. Без них не обходилася жодна важлива подія, бо це символи спілкування з Богом через вогонь. Вони присутні в житті людини від народження і до останнього подиху. Традицію їхнього виготовлення з медової вощини відродили нещодавно працівники Маневицького краєзнавчого музею.Про це розповідає Вісник.Давньому ремеслу музейники вже навчили місцевих дітлахів, студентів Східноєвропейського університету імені Лесі Українки, а також людей з обмеженими можливостями з товариства «Довіра». Зроблені руками маневицьких школярів воскові свічки, прикрашені патріотичними стрічками, поїхали на Схід, щоб стати оберегами для українських воїнів.– Віск колись взагалі був на вагу золота. Це дуже дорогий матеріал. Моя мама згадувала, що коли хтось з родини мав вінчатися, то мусив два дні відпрацювати на пана, аби заробити на воскові свічки для весілля, – розповіла організатор екскурсій Маневицького краєзнавчого музею і організаторка майстер-класу з виготовлення свічок з вощини Людмила Піддубна. – Вона показувала, як колись їх виготовляли, як розтоплювали віск і вставляли шнурок-гніт. Ми ж робимо з вощини, яка продається у магазині бджолярства. З одного такого листа можна зробити дві свічки, але красивіші виходять, коли не ділити, а робити з цілого. Для гніту треба натуральна нитка. Я беру з льону. Її треба так натерти воском, щоб вона стояла, як стріла. Тоді на самий край листа покласти цю нитку і просто втиснути її у вощину, після чого почати скручувати якомога тісніше десь сантиметрів з п’ять. Потім уже можна трохи вільніше загортати. Ось і все – свічка готова. Натуральна, красива і пахне бджолами та медом. А оздобити її можна на будь-який смак. Така свічечка стане окрасою вашої домівки до свят.

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