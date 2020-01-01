Що таке карантин та коронавірус: думки маленьких волинян. ВІДЕО
Сьогодні, 06:15
Журналісти, незважаючи на пандемію COVID-19, працюють та стараються знаходити цікаві теми, а головне – позитивні.
Кореспонденти БУГу підготували кілька серій нового «карантинного» проєкту.
Допомогли нам мами з дітками з Нововолинська та Володимира-Волинського.
Нагадаємо, у першому випуску малеча поділилася думками про карантин і спробувала дати йому визначення.
У другому сюжеті дітки розповіли, що таке коронавірус, на їхню думку. Відповіді – різноманітні, а героями проєкту стали "юні вірусологи" від двох до семи років.
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Кореспонденти БУГу підготували кілька серій нового «карантинного» проєкту.
Допомогли нам мами з дітками з Нововолинська та Володимира-Волинського.
Нагадаємо, у першому випуску малеча поділилася думками про карантин і спробувала дати йому визначення.
У другому сюжеті дітки розповіли, що таке коронавірус, на їхню думку. Відповіді – різноманітні, а героями проєкту стали "юні вірусологи" від двох до семи років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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