Що таке карантин та коронавірус: думки маленьких волинян. ВІДЕО





Кореспонденти БУГу



Допомогли нам мами з дітками з Нововолинська та Володимира-Волинського.



Нагадаємо, у першому випуску малеча поділилася думками про карантин і спробувала дати йому визначення.



У другому сюжеті дітки розповіли, що таке коронавірус, на їхню думку. Відповіді – різноманітні, а героями проєкту стали "юні вірусологи" від двох до семи років.









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