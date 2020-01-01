вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Що таке карантин та коронавірус: думки маленьких волинян. ВІДЕО

Що таке карантин та коронавірус: думки маленьких волинян. ВІДЕО
Журналісти, незважаючи на пандемію COVID-19, працюють та стараються знаходити цікаві теми, а головне – позитивні.

Кореспонденти БУГу підготували кілька серій нового «карантинного» проєкту.

Допомогли нам мами з дітками з Нововолинська та Володимира-Волинського.

Нагадаємо, у першому випуску малеча поділилася думками про карантин і спробувала дати йому визначення.

У другому сюжеті дітки розповіли, що таке коронавірус, на їхню думку. Відповіді – різноманітні, а героями проєкту стали "юні вірусологи" від двох до семи років.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: карантин, діти, відео
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Тарас Яковлев Тарас
Яковлев вітає з Воскресінням Христовим
Останні новини
Природа ожила: показали весняні фото луцького парку
Сьогодні, 07:16
Що таке карантин та коронавірус: думки маленьких волинян. ВІДЕО
Сьогодні, 06:15
В Україні хочуть запровадити нову тюремну реформу
Сьогодні, 05:05
Які продукти допоможуть підняти настрій під час самоізоляції
Сьогодні, 04:12
Як у Шацьку освячували великодні кошики. ФОТО
Сьогодні, 03:10
Схожі новини
Луцьк на карантині: у мережі з'явилося оригінальне відео Луцьк на карантині: у мережі з'явилося оригінальне відео
15 квітень, 23:23
Що таке карантин: думки маленьких волинян Що таке карантин: думки маленьких волинян
07 квітень, 23:23
Поради психолога, як з користю провести час на карантині з дитиною Поради психолога, як з користю провести час на карантині з дитиною
02 квітень, 19:48
Танцюють під хіти тата: MONATIK показав, як проводить час із синами під час карантину Танцюють під хіти тата: MONATIK показав, як проводить час із синами під час карантину
28 березень, 17:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Природа ожила: показали весняні фото луцького парку
Сьогодні, 07:16
 0
Що таке карантин та коронавірус: думки маленьких волинян. ВІДЕО
Сьогодні, 06:15
 0
В Україні хочуть запровадити нову тюремну реформу
Сьогодні, 05:05
 0
Які продукти допоможуть підняти настрій під час самоізоляції
Сьогодні, 04:12
 0
Як у Шацьку освячували великодні кошики. ФОТО
Сьогодні, 03:10
 0
Медіа
відео
1/8