Зеленський запропонував Саакашвілі стати віцепрем'єром

Володимир Зеленський запропонував колишньому президенту Грузії й ексглаві Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі стати віцепрем'єром з питань реформ.



Про це сам Саакашвілі написав

«Для мене велика честь отримати від президента Зеленського пропозицію стати віцепрем'єром уряду України з питань реформ. У мене також була дуже змістовна і корисна розмова з прем'єр-міністром Шмигалем, протягом якої ми детально обговорили всі питання, пов'язані з моєю можливою роботою в уряді», — написав він 22 квітня.



«Я підходжу до цієї пропозиції та до свого рішення з дуже великою відповідальністю, тому що це дуже непростий для країни час. Попереду у нас дуже складний період і в економіці, і в цілому по життю в країні. Нам зараз як ніколи потрібно бути сміливими у своїх рішеннях і реформах», — додав Саакашвілі.



Він розповів, що представить у Верховній Раді свою програму невідкладних змін та його участі в роботі уряду Шмигаля з конкретними напрацюваннями, які він здобув як поза межами України, так і в період роботи в Україні.



«Разом з командою президента я готовий працювати з усіма патріотичними силами в парламенті України і з іншими політичними силами в суспільстві, для того щоб Україна з найменшими втратами перенесла поточну світову економічну кризу і впоралася з усіма викликами. Я сподіваюся бути надійним членом команди і стати у пригоді народу України, зробивши щось корисне для людей, посилити престиж України та її інтеграцію з міжнародними спільнотами», — зазначив Саакашвілі.



Він додав, що також сподівається використовувати свій міжнародний досвід, щоб «бути корисним членам урядової команди, зокрема у відносинах з міжнародними фінансовими організаціями, щоб відстояти інтереси українського народу і сприяти прогресу в країні».



Нагадаємо, 26 липня 2017-го тодішній президент Петро Порошенко припинив громадянство Саакашвілі. Жодних заяв стосовно цього ні президент, ні співробітники адміністрації тоді не робили.

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«Для мене велика честь отримати від президента Зеленського пропозицію стати віцепрем'єром уряду України з питань реформ. У мене також була дуже змістовна і корисна розмова з прем'єр-міністром, протягом якої ми детально обговорили всі питання, пов'язані з моєю можливою роботою в уряді», — написав він 22 квітня.«Я підходжу до цієї пропозиції та до свого рішення з дуже великою відповідальністю, тому що це дуже непростий для країни час. Попереду у нас дуже складний період і в економіці, і в цілому по життю в країні. Нам зараз як ніколи потрібно бути сміливими у своїх рішеннях і реформах», — додав Саакашвілі.Він розповів, що представить у Верховній Раді свою програму невідкладних змін та його участі в роботі уряду Шмигаля з конкретними напрацюваннями, які він здобув як поза межами України, так і в період роботи в Україні.«Разом з командою президента я готовий працювати з усіма патріотичними силами в парламенті України і з іншими політичними силами в суспільстві, для того щоб Україна з найменшими втратами перенесла поточну світову економічну кризу і впоралася з усіма викликами. Я сподіваюся бути надійним членом команди і стати у пригоді народу України, зробивши щось корисне для людей, посилити престиж України та її інтеграцію з міжнародними спільнотами», — зазначив Саакашвілі.Він додав, що також сподівається використовувати свій міжнародний досвід, щоб «бути корисним членам урядової команди, зокрема у відносинах з міжнародними фінансовими організаціями, щоб відстояти інтереси українського народу і сприяти прогресу в країні».Нагадаємо, 26 липня 2017-го тодішній президентприпинив громадянство Саакашвілі. Жодних заяв стосовно цього ні президент, ні співробітники адміністрації тоді не робили.

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