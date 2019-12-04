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Волинянин збрехав поліції про замінування пункту пропуску через кордон

Волинянин збрехав поліції про замінування пункту пропуску через кордон
Учора, 22 квітня, близько 22:00 години до чергової частини Любешівського відділення поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування пункту пропуску через державний кордон України. Поліцейські протягом години встановили особу правопорушника, інформація не підтвердилась.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

На місце події відразу виїхали слідчо-оперативна група, керівництво Любешівського відділення поліції, спеціалісти вибухотехнічного відділу поліції та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Після обстеження приміщень і території пункту пропуску правоохоронці вибухових пристроїв не виявили.

Співробітники сектору кримінальної поліції оперативно встановили причетність до скоєння правопорушення 33-річного мешканця Любешівського району. Правопорушник перебував у стані алкогольного сп’яніння та вирішив пожартувати.

Слідчі за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Йдеться про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Санкція статті передбачає покарання від двох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.

Фото ілюстративне



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Теги: замінування, Любешів, поліція
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