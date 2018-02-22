Головна освітянка Волині розповіла, за яких умов учні повернуться до школи
Сьогодні, 16:20
Якщо карантин в Україні не продовжать після 11 травня, на Волині діти повернуться до звичного навчання.
Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління освіти Людмила Плахотна.
З її слів, нині від профільного міністерства волинські освітяни не отримували розпорядчих документів щодо закінчення навчального року. Людмила Плахотна каже, що в управлінні та міністерстві розглядають кілька варіантів як завершити навчальний рік та підсумувати дистанційне навчання.
Наразі, говорить Людмила Плахотна, діє попереднє розпорядження урядників про продовження навчального року до 1 липня.
"До 11 травня ми навчаємося дистанційно. Якщо карантин буде завершено, то є ще резон вийти на навчання в школи, підвести підсумок навчального року. Підсумкова атестація згідно розпорядження тільки в 11 класі залишилася. Якщо ми не підіб'ємо підсумки в цьому році, то значить з цього ми почнемо наступний навчальний рік", - зазначила вона.
Нагадаємо, 22 квітня т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій повідомила, що через продовження карантину до 11 травня навчальний рік можуть завершити у дистанційному форматі.
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Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління освіти Людмила Плахотна.
З її слів, нині від профільного міністерства волинські освітяни не отримували розпорядчих документів щодо закінчення навчального року. Людмила Плахотна каже, що в управлінні та міністерстві розглядають кілька варіантів як завершити навчальний рік та підсумувати дистанційне навчання.
Наразі, говорить Людмила Плахотна, діє попереднє розпорядження урядників про продовження навчального року до 1 липня.
"До 11 травня ми навчаємося дистанційно. Якщо карантин буде завершено, то є ще резон вийти на навчання в школи, підвести підсумок навчального року. Підсумкова атестація згідно розпорядження тільки в 11 класі залишилася. Якщо ми не підіб'ємо підсумки в цьому році, то значить з цього ми почнемо наступний навчальний рік", - зазначила вона.
Нагадаємо, 22 квітня т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій повідомила, що через продовження карантину до 11 травня навчальний рік можуть завершити у дистанційному форматі.
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Коментарі 1
А толку? В травні буде жара. В більшості класів буде пекло. Може десь і стоять кондиціонери. Десь ... один чи кілька. Уявляєте як діти і педагоги будуть маринуватися в масках. Маски ж ніхто не відмінить.... Знаєте є така приказка ЯК НЕ НАЇВСЯ ТО І НЕ НАЛИЖЕШСЯ..
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