Головна освітянка Волині розповіла, за яких умов учні повернуться до школи





Про це Людмила Плахотна.



З її слів, нині від профільного міністерства волинські освітяни не отримували розпорядчих документів щодо закінчення навчального року. Людмила Плахотна каже, що в управлінні та міністерстві розглядають кілька варіантів як завершити навчальний рік та підсумувати дистанційне навчання.



Наразі, говорить Людмила Плахотна, діє попереднє розпорядження урядників про продовження навчального року до 1 липня.



"До 11 травня ми навчаємося дистанційно. Якщо карантин буде завершено, то є ще резон вийти на навчання в школи, підвести підсумок навчального року. Підсумкова атестація згідно розпорядження тільки в 11 класі залишилася. Якщо ми не підіб'ємо підсумки в цьому році, то значить з цього ми почнемо наступний навчальний рік", - зазначила вона.



Нагадаємо, 22 квітня т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій повідомила, що через продовження карантину до 11 травня навчальний рік

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