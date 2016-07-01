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Відійшов у вічність ветеран Другої світової війни

Відійшов у вічність ветеран Другої світової війни
Сьогодні, 24 квітня, перестало битися серце ветерана Другої світової війни – Тараса Романовича Поцьоха, жителя села Мельники Шацького району.

Про це пишуть на сайті Шацької ОТГ.

"Відійшла у вічність добра, мудра, працьовита людина, що була прикладом гідності та добропорядності. Світла пам’ять про Тараса Поцьха назавжди залишиться в серцях всіх, хто його знав, любив і шанував, - йдеться у повідомлені.

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Теги: смерть, ветеран
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