Відійшов у вічність ветеран Другої світової війни
Сьогодні, 17:19
Сьогодні, 24 квітня, перестало битися серце ветерана Другої світової війни – Тараса Романовича Поцьоха, жителя села Мельники Шацького району.
Про це пишуть на сайті Шацької ОТГ.
"Відійшла у вічність добра, мудра, працьовита людина, що була прикладом гідності та добропорядності. Світла пам’ять про Тараса Поцьха назавжди залишиться в серцях всіх, хто його знав, любив і шанував, - йдеться у повідомлені.
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Про це пишуть на сайті Шацької ОТГ.
"Відійшла у вічність добра, мудра, працьовита людина, що була прикладом гідності та добропорядності. Світла пам’ять про Тараса Поцьха назавжди залишиться в серцях всіх, хто його знав, любив і шанував, - йдеться у повідомлені.
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