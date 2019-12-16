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У волинському виші запустили книжково-карантинний челендж

У волинському виші запустили книжково-карантинний челендж
У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки запустили книжковий челендж #міркуйзкнигою.

Про це повідомляє відділ зв`язків з громадськістю вишу.

Автором ідеї став декан факультету історії, політології та національної безпеки Ярослав Ярош, який із нагоди Всесвітнього дня книги й авторського права вирішив поділитися враженнями від прочитаного.

Суть челенджу полягає у тому, щоб розповісти усім про книгу, яка тобі найбільше подобається.

«Зараз карантин, а це час для самоосвіти та розвитку. Хочу зробити усім вам виклик і запропонувати челендж. У кожного з нас є паперові й електронні друзі – книги. Вам потрібно зняти відео або сфотографуватися з книгою та розмістити короткий опис», – сказав автор челенджу.

За словами Ярослава Яроша, учасники мають зняти та розмістити на своїй сторінці у соцмережах цікаве відео чи світлини з описом прочитаної книги. Також можна зазначити, чим книга вразила, чи навести цікаві цитати та думки.

Тривалість відео не повинна перевищувати 2 хвилин, а короткий опис під світлинами повинен містити не більше 25 слів. Обов’язково потрібно починати допис з #міркуйзкнигою.

У підсумку челенджу змонтують ролик, куди потраплять найцікавіші враження та думки про книги.

Ярослав Ярош презентував усім книгу «Маса і влада» письменника та філософа, лауреата Нобелівської премії з літератури Еліаса Канетті.

«Сьогодні є багато мітингів, які проводять різні партії. Пам’ятайте, що емоції сильніші в масі, де виступають організатори та виконавці. А коли ви знаходитеся осторонь – вони менші. Тому будьте обережними, щоб вас не захопила маса, яка може руйнувати», – порадив Ярослав Ярош.

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Теги: СНУ, Волинь, Луцьк, челендж
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