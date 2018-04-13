Засудили винуватця смертельної аварії на Волині





Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області, -



Під час суду встановили, що 12 травня минулого року обвинувачений, керуючи «Audi», рухався автодорогою сполученням «Мочулки-Деражне». Так, за 450 метрів від повороту на санаторій «Пролісок», що у Ківерцівському районі, водій виїхав на смугу зустрічного руху та з’їхав у кювет, де врізався у дерево.



Внаслідок ДТП одна з пасажирок померла, а інша отримала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.



Допитаний в судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Пригадав, що не зміг впоратися з керуванням автомобіля. Просив суворо його не карати.



Суд призначив винуватцю ДТП чотири роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк один рік, змінивши покарання на умовне терміном на один рік та шість місяців

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Винуватець ДТП у Ківерцівському районі, внаслідок якої загинула пасажирка автомобіля, відбувся умовним покаранням.Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області, - передає ІА Волинські новини.Під час суду встановили, що 12 травня минулого року обвинувачений, керуючи «Audi», рухався автодорогою сполученням «Мочулки-Деражне». Так, за 450 метрів від повороту на санаторій «Пролісок», що у Ківерцівському районі, водій виїхав на смугу зустрічного руху та з’їхав у кювет, де врізався у дерево.Внаслідок ДТП одна з пасажирок померла, а інша отримала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.Допитаний в судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Пригадав, що не зміг впоратися з керуванням автомобіля. Просив суворо його не карати.Суд призначив винуватцю ДТП чотири роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк один рік, змінивши покарання на умовне терміном на один рік та шість місяців

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