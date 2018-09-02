У Луцьку відремонтували школу. ФОТО





Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.



"Сподіваюсь, і учням і батькам і працівникам закладу сподобається, бо більшість жителів навколишніх багатоповерхівок в захваті. Також в школі передбачено повну заміну вікон та дверей на енергозберігаючі, капремонт даху, заміну вентиляції, встановлення ІТП, заміну труб та влаштування енергоощадного освітлення", - йдеться у дописі.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьку школу №25 відремонтували. У закладі повністю оновили фасад.Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише радник Луцького міського голови"Сподіваюсь, і учням і батькам і працівникам закладу сподобається, бо більшість жителів навколишніх багатоповерхівок в захваті. Також в школі передбачено повну заміну вікон та дверей на енергозберігаючі, капремонт даху, заміну вентиляції, встановлення ІТП, заміну труб та влаштування енергоощадного освітлення", - йдеться у дописі.

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