2 травня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні святкують день народження журналіст Юрій Горбач (на фото) та журналіст і телеведучий Роман Вербич, а також колишній депутат Рожищенської міської ради Вадим Зінгель.
Їм, а також сьогоднішнім іменинникам – усім, хто носить імена Іван, Георгій, Никифор, – зичимо здоров’я, любові й достатку.
2 травня 1960 року відбувся перший матч футбольної команди «Волинь» на луцькому стадіоні «Авангард». Того дня лучани грали проти миколаївського «Суднобудівника».
Гра закінчилася рахунком 0:0.
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Їм, а також сьогоднішнім іменинникам – усім, хто носить імена Іван, Георгій, Никифор, – зичимо здоров’я, любові й достатку.
2 травня 1960 року відбувся перший матч футбольної команди «Волинь» на луцькому стадіоні «Авангард». Того дня лучани грали проти миколаївського «Суднобудівника».
Гра закінчилася рахунком 0:0.
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