Луцька лікарня закупить обладнання на 900 тисяч гривень





Про це пише



Постачальника системи ультразвукової діагностичної експертного класу визначать у результаті відкритих торгів.



Замовником виступає Комунальне підприємство «Луцька міська клінічна лікарня».



Тендерні пропозиції приймають до 14 травня, розпочнуть аукціон 15 травня. Строк поставки товару – до кінця року. Очікувана вартість обладнання становить 900 тисяч гривень.

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