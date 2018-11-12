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Луцька лікарня закупить обладнання на 900 тисяч гривень

Луцька лікарня закупить обладнання на 900 тисяч гривень
Луцька міська клінічна лікарня оголосила тендер на закупівлю обладнання.

Про це пише «Волинь Online».

Постачальника системи ультразвукової діагностичної експертного класу визначать у результаті відкритих торгів.

Замовником виступає Комунальне підприємство «Луцька міська клінічна лікарня».

Тендерні пропозиції приймають до 14 травня, розпочнуть аукціон 15 травня. Строк поставки товару – до кінця року. Очікувана вартість обладнання становить 900 тисяч гривень.

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Теги: Луцька міська клінічна лікарня, обладнання, тендер
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