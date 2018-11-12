Луцька лікарня закупить обладнання на 900 тисяч гривень
Сьогодні, 09:56
Луцька міська клінічна лікарня оголосила тендер на закупівлю обладнання.
Про це пише «Волинь Online».
Постачальника системи ультразвукової діагностичної експертного класу визначать у результаті відкритих торгів.
Замовником виступає Комунальне підприємство «Луцька міська клінічна лікарня».
Тендерні пропозиції приймають до 14 травня, розпочнуть аукціон 15 травня. Строк поставки товару – до кінця року. Очікувана вартість обладнання становить 900 тисяч гривень.
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Про це пише «Волинь Online».
Постачальника системи ультразвукової діагностичної експертного класу визначать у результаті відкритих торгів.
Замовником виступає Комунальне підприємство «Луцька міська клінічна лікарня».
Тендерні пропозиції приймають до 14 травня, розпочнуть аукціон 15 травня. Строк поставки товару – до кінця року. Очікувана вартість обладнання становить 900 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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