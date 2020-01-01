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«Хто бажає – пригощайтесь»: волинські фермери безкоштовно роздають городину. ФОТО

«Хто бажає – пригощайтесь»: волинські фермери безкоштовно роздають городину. ФОТО
Магазин «Біо Агро Еко Маркет» пропонує своїм відвідувачам огірки, редиску, зелень.

Агровиробники з Волині поставили у магазині ящих із вирощеною городиною і пропонують взяти овочі тим, хто їх потребує, – передає сайт газети «Волинь».

«Ці овочі ви можете взяти безкоштовно» – повідомлення привертає до себе увагу.

Дуже похвально – не дати вирощеному урожаю зіпсуватися.

Чи це соціальна ініціатива підприємців, чи вимушена дія у зв’язку з погіршенням умов для реалізації продукції – не відомо. Але в умовах карантину, коли багато людей опинилися в умовах безгрошів’я, а сільське господарство значно погіршило можливості збуту продукцію, дуже похвально – не дати вирощеному урожаю зіпсуватися.

«Хто бажає – пригощайтесь»: волинські фермери безкоштовно роздають городину. ФОТО
«Хто бажає – пригощайтесь»: волинські фермери безкоштовно роздають городину. ФОТО

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Теги: магазин, овочі, городина, фермери
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