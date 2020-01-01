У місті на Волині відновили роботу ринку





Про це у коментарі



За його словами, у Волинській області поступово розпочинають працювати агропродовольчі ринки та ярмарки сільськогосподарської продукції. Нещодавно Уряд дозволив працювали ринками сільськогосподарської продукції, затвердивши вимоги щодо їх роботи. Ринок у Ківерцях одним із перших підготувався до нових вимог, і відновив свою роботу у п'ятницю, 1 травня. Придбати поки можна тільки продукти харчування. У місті Ківерці вже діють дві точки реалізації м’ясної продукції та рослинної сировини.



За словами Богдана Лозинського, на Волині були всього три ринки, готові виконати вимоги головного санітарного лікаря України щодо роботи в умовах коронавірусу. Це ринок у Ківерцях, Володимирі-Волинському та у Любомлі. В обласному центрі міська влада

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ринок у Ківерцях одним із перших отримав дозвіл працювати під час карантину.Про це у коментарі «Район.Ківерці» розповів очільник Держпродспоживслужби в області Богдан Лозинський.За його словами, у Волинській області поступово розпочинають працювати агропродовольчі ринки та ярмарки сільськогосподарської продукції. Нещодавно Уряд дозволив працювали ринками сільськогосподарської продукції, затвердивши вимоги щодо їх роботи. Ринок у Ківерцях одним із перших підготувався до нових вимог, і відновив свою роботу у п'ятницю, 1 травня. Придбати поки можна тільки продукти харчування. У місті Ківерці вже діють дві точки реалізації м’ясної продукції та рослинної сировини.За словами Богдана Лозинського, на Волині були всього три ринки, готові виконати вимоги головного санітарного лікаря України щодо роботи в умовах коронавірусу. Це ринок у Ківерцях, Володимирі-Волинському та у Любомлі. В обласному центрі міська влада дозволила працювати ярмаркам сількогосподарської продукції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію