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Волинські шахтарі влаштували автопротест. ФОТО

Волинські шахтарі влаштували автопротест. ФОТО
Нововолинські гірники влаштували автомобільний протест і вимагають повренення колишнього керівника однієї з шахт.

4-го травня шахтарі влаштували акцію протесту: їхали колоною автомобілів до будівлі ДП «Волиньвугілля» у Нововолинську та сигналили, - пише БУГ.
Волинські шахтарі влаштували автопротест. ФОТО

Як розповів голова профспілки шахти №9 «Нововолинська» Тарас Біляк, люди сиділи в машинах та дотримувалися норм карантину. Колона з автомобілів спочатку була на території шахти, потім поїхали під Волиньвугілля. За словами Біляка, було близько 30-ти автівок.

“Думали, що будуть сьогодні представляти нового директора. Під ДП чекали генерального (Володимира Юрківа – ред), але він не з’явився. Про акцію повідомляли. Долучилися до неї і працівники “Бужанської”.

Протестувальники вимагають, щоб Юрків написав заяву на звільнення, а Павла Танчева повернули на посаду директора 9-ї шахти.

Нагадаємо, Павло Танчев вбачає наказ про увільнення його з посади керівника – недійсним, тому подав позов до суду.
Волинські шахтарі влаштували автопротест. ФОТО


У коментарі БУГу гендиректор ДП «Волиньвугілля» Володимир Юрків зазначив, що з новим керівником шахти №9 ще не визначилися, а з приводу автопротесту, відповів наступне: “Страйк – це акція протесту, коли працівники не приступають до роботи. А який може бути страйк під час карантину, коли люди навіть не працюють. Це якесь просто зібрання”.

З приводу звільнення Танчева з посади директора копальні, Юрків сказав, що приймали його на посаду заступника гендиректора Волиньвугілля з виробництва та повернули на попередню посаду.

“Можливо він (Павло Танчев – ред.), там (на посаді заступника гендиректора з виробництва) застосує свої знання та вміння і покращить ситуацію з виробництва повністю по ДП, бо справи зараз не втішні. Звільнили з посади директора Танчева, бо комісія вирішила зробити кроки до покращення роботи підприємства (шахти 9 – ред.). З новим керівником ще не визначився, хотілося б, щоб він показав ефективність роботи”, – зазначив Юрків.

Волинські шахтарі влаштували автопротест. ФОТО
Волинські шахтарі влаштували автопротест. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, страйк, шахтарі
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