Волинські шахтарі влаштували автопротест. ФОТО





4-го травня шахтарі влаштували акцію протесту: їхали колоною автомобілів до будівлі ДП «Волиньвугілля» у Нововолинську та сигналили, - пише



Як розповів голова профспілки шахти №9 «Нововолинська» Тарас Біляк, люди сиділи в машинах та дотримувалися норм карантину. Колона з автомобілів спочатку була на території шахти, потім поїхали під Волиньвугілля. За словами Біляка, було близько 30-ти автівок.



“Думали, що будуть сьогодні представляти нового директора. Під ДП чекали генерального (Володимира Юрківа – ред), але він не з’явився. Про акцію повідомляли. Долучилися до неї і працівники “Бужанської”.



Протестувальники вимагають, щоб Юрків написав заяву на звільнення, а Павла Танчева повернули на посаду директора 9-ї шахти.



Нагадаємо, Павло Танчев вбачає наказ про увільнення його з посади керівника – недійсним, тому подав позов до суду.





У коментарі БУГу гендиректор ДП «Волиньвугілля» Володимир Юрків зазначив, що з новим керівником шахти №9 ще не визначилися, а з приводу автопротесту, відповів наступне: “Страйк – це акція протесту, коли працівники не приступають до роботи. А який може бути страйк під час карантину, коли люди навіть не працюють. Це якесь просто зібрання”.



З приводу звільнення Танчева з посади директора копальні, Юрків сказав, що приймали його на посаду заступника гендиректора Волиньвугілля з виробництва та повернули на попередню посаду.



“Можливо він (Павло Танчев – ред.), там (на посаді заступника гендиректора з виробництва) застосує свої знання та вміння і покращить ситуацію з виробництва повністю по ДП, бо справи зараз не втішні. Звільнили з посади директора Танчева, бо комісія вирішила зробити кроки до покращення роботи підприємства (шахти 9 – ред.). З новим керівником ще не визначився, хотілося б, щоб він показав ефективність роботи”, – зазначив Юрків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинські гірники влаштували автомобільний протест і вимагають повренення колишнього керівника однієї з шахт.4-го травня шахтарі влаштували акцію протесту: їхали колоною автомобілів до будівлі ДП «Волиньвугілля» у Нововолинську та сигналили, - пише БУГ Як розповів голова профспілки шахти №9 «Нововолинська»люди сиділи в машинах та дотримувалися норм карантину. Колона з автомобілів спочатку була на території шахти, потім поїхали під Волиньвугілля. За словами Біляка, було близько 30-ти автівок.“Думали, що будуть сьогодні представляти нового директора. Під ДП чекали генерального (– ред), але він не з’явився. Про акцію повідомляли. Долучилися до неї і працівники “Бужанської”.Протестувальники вимагають, щоб Юрків написав заяву на звільнення, аповернули на посаду директора 9-ї шахти.Нагадаємо, Павло Танчев вбачає наказ про увільнення його з посади керівника – недійсним, тому подав позов до суду.У коментарі БУГу гендиректор ДП «Волиньвугілля» Володимир Юрків зазначив, що з новим керівником шахти №9 ще не визначилися, а з приводу автопротесту, відповів наступне: “Страйк – це акція протесту, коли працівники не приступають до роботи. А який може бути страйк під час карантину, коли люди навіть не працюють. Це якесь просто зібрання”.З приводу звільнення Танчева з посади директора копальні, Юрків сказав, що приймали його на посаду заступника гендиректора Волиньвугілля з виробництва та повернули на попередню посаду.“Можливо він (Павло Танчев – ред.), там (на посаді заступника гендиректора з виробництва) застосує свої знання та вміння і покращить ситуацію з виробництва повністю по ДП, бо справи зараз не втішні. Звільнили з посади директора Танчева, бо комісія вирішила зробити кроки до покращення роботи підприємства (шахти 9 – ред.). З новим керівником ще не визначився, хотілося б, щоб він показав ефективність роботи”, – зазначив Юрків.

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