Дощі майже всюди, заморозки у Карпатах та до +24°: прогноз погоди на тиждень
Сьогодні, 12:01
У більшості областей України 6-го травня дощі будуть періодичними.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
За її словами, у центральних областях та на Сході гримітимуть грози. А от у західних областях погода суттєво відрізнятиметься: дощі також пройдуть, але холодні та з сильним західним вітром, місцями до штормових поривів.
До того ж, на Заході ще й очікують найхолоднішу погоду. Найближчої ночі буде +2+7 градусів, в Карпатах - заморозки з можливим снігом.
У більшості областей України вночі буде +6+12 градусів, вдень у середу +13+18 градусів.
Синоптик також зауважила, що потепління почнеться в суботу, 9-го травня, а в неділю-понеділок буде вже +20+24 градуси. Проте вже 12-13 травня знову температура повітря знизиться до +14 +15 градусів.
Найближчим часом в Україні дні будуть досить вітряними, окрім суботи-неділі.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
За її словами, у центральних областях та на Сході гримітимуть грози. А от у західних областях погода суттєво відрізнятиметься: дощі також пройдуть, але холодні та з сильним західним вітром, місцями до штормових поривів.
До того ж, на Заході ще й очікують найхолоднішу погоду. Найближчої ночі буде +2+7 градусів, в Карпатах - заморозки з можливим снігом.
У більшості областей України вночі буде +6+12 градусів, вдень у середу +13+18 градусів.
Синоптик також зауважила, що потепління почнеться в суботу, 9-го травня, а в неділю-понеділок буде вже +20+24 градуси. Проте вже 12-13 травня знову температура повітря знизиться до +14 +15 градусів.
Найближчим часом в Україні дні будуть досить вітряними, окрім суботи-неділі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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