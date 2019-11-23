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Дощі майже всюди, заморозки у Карпатах та до +24°: прогноз погоди на тиждень

Дощі майже всюди, заморозки у Карпатах та до +24°: прогноз погоди на тиждень
У більшості областей України 6-го травня дощі будуть періодичними.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

За її словами, у центральних областях та на Сході гримітимуть грози. А от у західних областях погода суттєво відрізнятиметься: дощі також пройдуть, але холодні та з сильним західним вітром, місцями до штормових поривів.

До того ж, на Заході ще й очікують найхолоднішу погоду. Найближчої ночі буде +2+7 градусів, в Карпатах - заморозки з можливим снігом.

У більшості областей України вночі буде +6+12 градусів, вдень у середу +13+18 градусів.

Синоптик також зауважила, що потепління почнеться в суботу, 9-го травня, а в неділю-понеділок буде вже +20+24 градуси. Проте вже 12-13 травня знову температура повітря знизиться до +14 +15 градусів.

Найближчим часом в Україні дні будуть досить вітряними, окрім суботи-неділі.

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Теги: погода, синоптик, Наталка Діденко
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