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У Володимирі дозволили продавати каву «з собою»

У Володимирі дозволили продавати каву «з собою»
У Володимирі відновлять торгівлю продукцією та напоями на винос, однак продавати буде дозволено лише за умови використання засобів захисту між продавцем і покупцем, доставки товару за межі закладу чи передачі через обладнане торговельне віконце.

Про це йдеться на сайті мерії.

6 травня виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення, відповідно до якого у Володимирі-Волинському дозволять приготування та реалізацію на винос продукції, кавових та інших напоїв у закладах ресторанного господарства, торгівлі (в тому числі розміщених у стаціонарних тимчасових спорудах) з використанням захисних екранів між продавцем і покупцем із плівки або пластику за умови доставки товару продавцем за межі закладу або передачі через обладнане торговельне віконце.

При цьому використання кавових автоматів та самостійне приготування кави відвідувачами залишається забороненим.


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Теги: кава, торгівля, карантин
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