У Володимирі дозволили продавати каву «з собою»

У Володимирі відновлять торгівлю продукцією та напоями на винос, однак продавати буде дозволено лише за умови використання засобів захисту між продавцем і покупцем, доставки товару за межі закладу чи передачі через обладнане торговельне віконце.Про це йдеться на сайті мерії.6 травня виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення, відповідно до якого у Володимирі-Волинському дозволять приготування та реалізацію на винос продукції, кавових та інших напоїв у закладах ресторанного господарства, торгівлі (в тому числі розміщених у стаціонарних тимчасових спорудах) з використанням захисних екранів між продавцем і покупцем із плівки або пластику за умови доставки товару продавцем за межі закладу або передачі через обладнане торговельне віконце.При цьому використання кавових автоматів та самостійне приготування кави відвідувачами залишається забороненим.