Луцька художниця вчить малювати онлайн. ВІДЕО





Жінка каже, що ідея створення онлайн-школи живопису виникла торік, - пише



Навчатися малювати у неї хотіли мешканці інших міст України, іноземці. Перший урок зняла одразу після оголошення карантину. Для цього, розповідає, довелося купити спеціальне обладнання для відеозйомки і знайти фахівця, який монтує матеріал.



"Хочеться дослідити дуже багато, розповісти про художника, історію створення картини, де вона знаходиться зараз. Хочеться, щоб це дійсно було дуже цікаво і інформативно для учнів", - каже художниця Алла Харчук.



"Хоча онлайн-уроки дуже цікаві, але вже хочеться повернутися до нормального людського спілкування", - говорить учениця арт-студії Богдана Карвацька.



Створення відеоуроків, каже художниця, стимулює до розвитку. Частіше почала користуватися словником, щоб вдосконалювати знання української мови. Нині в Україні немає україномовної онлайн-школи живопису, тому, каже мисткиня, планує розвивати її, навчаючи і дітей, і дорослих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більше 20 відеоуроків живопису створила за період карантину луцька художниця Алла Харчук.Жінка каже, що ідея створення онлайн-школи живопису виникла торік, - пише Суспільне. Навчатися малювати у неї хотіли мешканці інших міст України, іноземці. Перший урок зняла одразу після оголошення карантину. Для цього, розповідає, довелося купити спеціальне обладнання для відеозйомки і знайти фахівця, який монтує матеріал."Хочеться дослідити дуже багато, розповісти про художника, історію створення картини, де вона знаходиться зараз. Хочеться, щоб це дійсно було дуже цікаво і інформативно для учнів", - каже художниця Алла Харчук."Хоча онлайн-уроки дуже цікаві, але вже хочеться повернутися до нормального людського спілкування", - говорить учениця арт-студії Богдана Карвацька.Створення відеоуроків, каже художниця, стимулює до розвитку. Частіше почала користуватися словником, щоб вдосконалювати знання української мови. Нині в Україні немає україномовної онлайн-школи живопису, тому, каже мисткиня, планує розвивати її, навчаючи і дітей, і дорослих.

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