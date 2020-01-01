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Луцька художниця вчить малювати онлайн. ВІДЕО

Луцька художниця вчить малювати онлайн. ВІДЕО
Більше 20 відеоуроків живопису створила за період карантину луцька художниця Алла Харчук.

Жінка каже, що ідея створення онлайн-школи живопису виникла торік, - пише Суспільне.

Навчатися малювати у неї хотіли мешканці інших міст України, іноземці. Перший урок зняла одразу після оголошення карантину. Для цього, розповідає, довелося купити спеціальне обладнання для відеозйомки і знайти фахівця, який монтує матеріал.

"Хочеться дослідити дуже багато, розповісти про художника, історію створення картини, де вона знаходиться зараз. Хочеться, щоб це дійсно було дуже цікаво і інформативно для учнів", - каже художниця Алла Харчук.

"Хоча онлайн-уроки дуже цікаві, але вже хочеться повернутися до нормального людського спілкування", - говорить учениця арт-студії Богдана Карвацька.

Створення відеоуроків, каже художниця, стимулює до розвитку. Частіше почала користуватися словником, щоб вдосконалювати знання української мови. Нині в Україні немає україномовної онлайн-школи живопису, тому, каже мисткиня, планує розвивати її, навчаючи і дітей, і дорослих.


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Теги: малювання, уроки, онлайн
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