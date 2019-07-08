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«Ми цього не цінували»: лучанка зняла веселе відео про карантинні будні в Італії

«Ми цього не цінували»: лучанка зняла веселе відео про карантинні будні в Італії
Лучанка Оксана, яка уже кілька років живе в Італії, на сторінці в інстаграмі показує карантинні будні у своєму містечку.

Цього разу вона змонтувала веселе відео, в якому порівняла життя до та після карантину, повідомляє "Таблоїд Волині".

«Яке ж життя було активне і яскраве до карантину, а ми цього не цінували. Тепер маємо: вид на море замінює вид з балкону, дискотека на кухні з каструлями, побольбатись ногами можна тільки в душі, а про авіаперельоти тільки мріяти», – йдеться у дописі.

Теги: лучанка, карантин, Італія
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