«Ми цього не цінували»: лучанка зняла веселе відео про карантинні будні в Італії
Сьогодні, 16:00
Лучанка Оксана, яка уже кілька років живе в Італії, на сторінці в інстаграмі показує карантинні будні у своєму містечку.
Цього разу вона змонтувала веселе відео, в якому порівняла життя до та після карантину, повідомляє "Таблоїд Волині".
«Яке ж життя було активне і яскраве до карантину, а ми цього не цінували. Тепер маємо: вид на море замінює вид з балкону, дискотека на кухні з каструлями, побольбатись ногами можна тільки в душі, а про авіаперельоти тільки мріяти», – йдеться у дописі.
Цього разу вона змонтувала веселе відео, в якому порівняла життя до та після карантину, повідомляє "Таблоїд Волині".
«Яке ж життя було активне і яскраве до карантину, а ми цього не цінували. Тепер маємо: вид на море замінює вид з балкону, дискотека на кухні з каструлями, побольбатись ногами можна тільки в душі, а про авіаперельоти тільки мріяти», – йдеться у дописі.
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