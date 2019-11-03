Синоптик розповіла, чи буде тепло на вихідні
Сьогодні, 12:58
9-го травня в Україні дощі і навіть подекуди грози пройдуть у східних областях. А на решті території буде без істотних опадів.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
За її словами, 10-го травня в Україні дощі "чергуватимуться" із сонячними проясненнями. Тобто, якщо й випадатимуть, то періодично.
Вітер впродовж вихідних із західного переходитиме на південно-західний, помірний.
Температура повітря поступово вже йтиме вгору. 9-го травня очікують +13+17 градусів, на Заході +15+20 градусів. 10-го травня протягом дня повітря прогріється до +15+20 градусів, на Заході до +18+24 градусів.
У Києві 9-го травня буде без істотних опадів, 10-го травня місцями пройде дощ. Температура повітря у столиці в суботу +17+18 градусів, в неділю очікують близько +20 градусів.
Втім синоптик відзначила, що із північного заходу Європи до України у вівторок прийде холодний атмосферний фронт.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
За її словами, 10-го травня в Україні дощі "чергуватимуться" із сонячними проясненнями. Тобто, якщо й випадатимуть, то періодично.
Вітер впродовж вихідних із західного переходитиме на південно-західний, помірний.
Температура повітря поступово вже йтиме вгору. 9-го травня очікують +13+17 градусів, на Заході +15+20 градусів. 10-го травня протягом дня повітря прогріється до +15+20 градусів, на Заході до +18+24 градусів.
У Києві 9-го травня буде без істотних опадів, 10-го травня місцями пройде дощ. Температура повітря у столиці в суботу +17+18 градусів, в неділю очікують близько +20 градусів.
Втім синоптик відзначила, що із північного заходу Європи до України у вівторок прийде холодний атмосферний фронт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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