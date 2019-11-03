Синоптик розповіла, чи буде тепло на вихідні

9-го травня в Україні дощі і навіть подекуди грози пройдуть у східних областях. А на решті території буде без істотних опадів.Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикЗа її словами, 10-го травня в Україні дощі "чергуватимуться" із сонячними проясненнями. Тобто, якщо й випадатимуть, то періодично.Вітер впродовж вихідних із західного переходитиме на південно-західний, помірний.Температура повітря поступово вже йтиме вгору. 9-го травня очікують +13+17 градусів, на Заході +15+20 градусів. 10-го травня протягом дня повітря прогріється до +15+20 градусів, на Заході до +18+24 градусів.У Києві 9-го травня буде без істотних опадів, 10-го травня місцями пройде дощ. Температура повітря у столиці в суботу +17+18 градусів, в неділю очікують близько +20 градусів.Втім синоптик відзначила, що із північного заходу Європи до України у вівторок прийде холодний атмосферний фронт.