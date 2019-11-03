вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Синоптик розповіла, чи буде тепло на вихідні

Синоптик розповіла, чи буде тепло на вихідні
9-го травня в Україні дощі і навіть подекуди грози пройдуть у східних областях. А на решті території буде без істотних опадів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

За її словами, 10-го травня в Україні дощі "чергуватимуться" із сонячними проясненнями. Тобто, якщо й випадатимуть, то періодично.

Вітер впродовж вихідних із західного переходитиме на південно-західний, помірний.

Температура повітря поступово вже йтиме вгору. 9-го травня очікують +13+17 градусів, на Заході +15+20 градусів. 10-го травня протягом дня повітря прогріється до +15+20 градусів, на Заході до +18+24 градусів.

У Києві 9-го травня буде без істотних опадів, 10-го травня місцями пройде дощ. Температура повітря у столиці в суботу +17+18 градусів, в неділю очікують близько +20 градусів.

Втім синоптик відзначила, що із північного заходу Європи до України у вівторок прийде холодний атмосферний фронт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз, тепло, вихідні, Наталка Діденко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Через гробки і поминальні дні», – Тетяна Щербак про спалах коронавірусу на Ковельщині
Сьогодні, 13:23
Розповіли про жінку, що померла через коронавірус на Ковельщині
Сьогодні, 13:16
Синоптик розповіла, чи буде тепло на вихідні
Сьогодні, 12:58
«Люди, схаменіться!»: у Луцьку чоловік власноруч розчищав Сапалаївку від купи сміття. ФОТО
Сьогодні, 12:50
На Волині судили горе-водія, який п'яним з'їхав у кювет
Сьогодні, 12:40
Схожі новини
«До нас прийде весна»: синоптик потішила прогнозом на початок тижня «До нас прийде весна»: синоптик потішила прогнозом на початок тижня
03 листопад, 2019, 11:11
Чи варто очікувати серйозних морозів у лютому Чи варто очікувати серйозних морозів у лютому
30 січень, 11:26
На Різдво в Україну прийде похолодання На Різдво в Україну прийде похолодання
02 січень, 14:07
«Забувайте про весняне тепло»: синоптик прогнозує похолодання в Україні «Забувайте про весняне тепло»: синоптик прогнозує похолодання в Україні
23 грудень, 2019, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Через гробки і поминальні дні», – Тетяна Щербак про спалах коронавірусу на Ковельщині
Сьогодні, 13:23
 0
Розповіли про жінку, що померла через коронавірус на Ковельщині
Сьогодні, 13:16
 0
Синоптик розповіла, чи буде тепло на вихідні
Сьогодні, 12:58
 0
«Люди, схаменіться!»: у Луцьку чоловік власноруч розчищав Сапалаївку від купи сміття. ФОТО
Сьогодні, 12:50
 0
На Волині судили горе-водія, який п'яним з'їхав у кювет
Сьогодні, 12:40
 0
Медіа
відео
1/8