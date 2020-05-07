«За» та «проти» відбілювання зубів: експерт з Волині розповіла про нюанси процедури





Про всі «за» та «проти» відбілювання зубів розповідає лікар-методист ВОЦГЗ, стоматолог-терапевт Наталія Рябченко, – йдеться на



Переконують, що процедура відбілювання зубів набула великої популярності серед молоді. Все частіше люди з абсолютно здоровими зубами хочуть відкоригувати їх форму та покращити колір. Ефективність відбілювання значною мірою залежить від причини, що викликала порушення кольору зубів. Легше піддаються відбілюванню порушення кольору й прозорості, пов’язані з віковими змінами або поверхневим забарвленням, яке спричиняють: наліт курильщика, пігментний наліт від харчових барвників (чай, кава, червоне вино), чорний зубний наліт, пов’язаний з наявністю певного виду мікроорганізмів у ротовій порожнині ( Bacterides melaninogenicus), зубний камінь. Гірше піддаються відбілюванню вроджені порушення кольору зуба (гіпоплазія, флюороз, тетрациклінові зуби), зміна кольору й прозорості твердих тканин у результаті каріозного процесу та забарвлення оголеного дентину пігментами зі сторони ротової порожнини.



Що стосується відбілювання зубів, то кожному фахівцю притаманна власна думка щодо цієї процедури. У будь-якому випадку останнє слово за пацієнтом. Але перш ніж прийняти рішення, потрібно зважити всі «за» і «проти».



Є декілька способів відбілювання зубів:



– Проведення професійної гігієни, направленої на видалення пігментного нальоту та зубних відкладень.



– Використання засобів індивідуальної гігієни з лікувально-профілактичними добавками, які перешкоджають утворенню пігментного зубного нальоту (зубні пасти з високими абразивними властивостями та вмістом триклозану, цитрату цинку, папайї ).



– Професійне або домашнє відбілювання зубів препаратами на основі пероксидних сполук.



Професійне відбілювання, проведене у кабінеті лікаря-стоматолога, набагато ефективніше , домашнього. В максимально короткі терміни пацієнт отримує позитивний результат у вигляді висвітлення зубів на кілька тонів шляхом нанесення на зуби висококонцентрованого гелю на основі перекису водню та використання апаратних активаторів (галогенові лампи, лазер, ультразвук). Ця методика не шкодить здоровій емалі зубів, але з кожною повторною процедурою або у випадку, коли емаль і без того ослаблена, стан зубів погіршується.

Фотовідбілювання в рази підвищує чутливість зубів до перепадів температур, відбілювання лазером робить вразливою зовнішню оболонку зубів – емаль. А це може стати причиною виникнення карієсу і навіть втрати зубів. Однак, з метою зменшення негативного впливу відбілюючих процедур, стоматологи покривають зуби фтористими сполуками для зміцнення емалі та зменшення чутливості поверхні зубів.



Фахівці зобов’язані ознайомити пацієнтів з усіма побічними діями, які виникають до та після відбілювання зубів. Насамперед, зауважу, що коронки та пломби кольору не змінять, а тому перед відбілюванням необхідно провести їх заміну з урахуванням зміни кольору зубів.



Після проведення процедури відбілювання, у деяких пацієнтів з’являється підвищена чутливість зубів до температурних подразників, яка зникає через декілька днів. Впродовж трьох місяців після проведення процедури не рекомендують вживати каву, чай, колу, червоне вино, продукти що містять харчові барвники — це може призвести до пігментації та звести процедуру відбілювання нанівець.



Позитивна дія після відбілювання зубів це поява білосніжної посмішки та впевненості у собі . Відбілювання — це хімічний процес, а значить воно не є абсолютно безпечним. Процедуру відбілювання не проводять: дітям до 16 років, вагітним жінкам, матерям у період вигодовування грудьми, людям з підвищеною чутливістю зубів та тріщинами на емалі. Не якісний результат відбілювання буде у пацієнтів з брекет- системами, штучними коронками або пломбами на передніх зубах.



Бездоганний спосіб збереження білизни — паста та зубна щітка. Стосовно зубної пасти, то її необхідно обирати, керуючись порадами стоматолога. Поширеними є пасти з відбілюючим ефектом та смужки для відбілювання. Вони заповнили стелажі усіх супермаркетів. Їх неправильне використання може призвести до підвищеної чутливості зубів та потертості емалі – твердої захисної оболонки на наших зубах. Тож перед їх використанням необхідно проконсультуватись з лікарем. Він порадить необхідну пасту та призначить схему користування.



Правильний щоденний догляд за зубами допоможе зберегти їх здоров’я та красу: – чищення зубів двічі на день; -заміна своєї зубної щітки кожні три місяці; – використання флосів — спеціальних зубних ниток, для видалення зубного нальоту з ділянок між зубами; – полоскання ротової порожнини після кожного прийому їжі; – відвідування кожні шість місяців свого стоматолога для огляду та професійного чищення зубів.



Слід пам’ятати, що у природі не існує ідеально білих зубів.



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Легше піддаються відбілюванню порушення кольору й прозорості, пов’язані з віковими змінами або поверхневим забарвленням, яке спричиняють: наліт курильщика, пігментний наліт від харчових барвників (чай, кава, червоне вино), чорний зубний наліт, пов’язаний з наявністю певного виду мікроорганізмів у ротовій порожнині ( Bacterides melaninogenicus), зубний камінь. Гірше піддаються відбілюванню вроджені порушення кольору зуба (гіпоплазія, флюороз, тетрациклінові зуби), зміна кольору й прозорості твердих тканин у результаті каріозного процесу та забарвлення оголеного дентину пігментами зі сторони ротової порожнини.Що стосується відбілювання зубів, то кожному фахівцю притаманна власна думка щодо цієї процедури. У будь-якому випадку останнє слово за пацієнтом. Але перш ніж прийняти рішення, потрібно зважити всі «за» і «проти».– Проведення професійної гігієни, направленої на видалення пігментного нальоту та зубних відкладень.– Використання засобів індивідуальної гігієни з лікувально-профілактичними добавками, які перешкоджають утворенню пігментного зубного нальоту (зубні пасти з високими абразивними властивостями та вмістом триклозану, цитрату цинку, папайї ).– Професійне або домашнє відбілювання зубів препаратами на основі пероксидних сполук.Професійне відбілювання, проведене у кабінеті лікаря-стоматолога, набагато ефективніше , домашнього. В максимально короткі терміни пацієнт отримує позитивний результат у вигляді висвітлення зубів на кілька тонів шляхом нанесення на зуби висококонцентрованого гелю на основі перекису водню та використання апаратних активаторів (галогенові лампи, лазер, ультразвук). Ця методика не шкодить здоровій емалі зубів, але з кожною повторною процедурою або у випадку, коли емаль і без того ослаблена, стан зубів погіршується.Фотовідбілювання в рази підвищує чутливість зубів до перепадів температур, відбілювання лазером робить вразливою зовнішню оболонку зубів – емаль. А це може стати причиною виникнення карієсу і навіть втрати зубів. Однак, з метою зменшення негативного впливу відбілюючих процедур, стоматологи покривають зуби фтористими сполуками для зміцнення емалі та зменшення чутливості поверхні зубів.Фахівці зобов’язані ознайомити пацієнтів з усіма побічними діями, які виникають до та після відбілювання зубів. Насамперед, зауважу, що коронки та пломби кольору не змінять, а тому перед відбілюванням необхідно провести їх заміну з урахуванням зміни кольору зубів.Після проведення процедури відбілювання, у деяких пацієнтів з’являється підвищена чутливість зубів до температурних подразників, яка зникає через декілька днів. Впродовж трьох місяців після проведення процедури не рекомендують вживати каву, чай, колу, червоне вино, продукти що містять харчові барвники — це може призвести до пігментації та звести процедуру відбілювання нанівець.Позитивна дія після відбілювання зубів це поява білосніжної посмішки та впевненості у собі . Відбілювання — це хімічний процес, а значить воно не є абсолютно безпечним. Процедуру відбілювання не проводять: дітям до 16 років, вагітним жінкам, матерям у період вигодовування грудьми, людям з підвищеною чутливістю зубів та тріщинами на емалі. Не якісний результат відбілювання буде у пацієнтів з брекет- системами, штучними коронками або пломбами на передніх зубах.Бездоганний спосіб збереження білизни — паста та зубна щітка. Стосовно зубної пасти, то її необхідно обирати, керуючись порадами стоматолога. Поширеними є пасти з відбілюючим ефектом та смужки для відбілювання. Вони заповнили стелажі усіх супермаркетів. Їх неправильне використання може призвести до підвищеної чутливості зубів та потертості емалі – твердої захисної оболонки на наших зубах. Тож перед їх використанням необхідно проконсультуватись з лікарем. Він порадить необхідну пасту та призначить схему користування.Правильний щоденний догляд за зубами допоможе зберегти їх здоров’я та красу: – чищення зубів двічі на день; -заміна своєї зубної щітки кожні три місяці; – використання флосів — спеціальних зубних ниток, для видалення зубного нальоту з ділянок між зубами; – полоскання ротової порожнини після кожного прийому їжі; – відвідування кожні шість місяців свого стоматолога для огляду та професійного чищення зубів.Слід пам’ятати, що у природі не існує ідеально білих зубів.

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