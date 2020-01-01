Інфекційна лікарня у Луцьку отримала відремонтований апарат штучної вентиляції легень





Для користування персоналу апарат передали голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко та народний депутат України Вячеслав Рубльов,



В 2010 році українські медики отримали 460 ізраїльських апаратів для вентиляції легень. Волинь таких апаратів отримала близько 10-ти, і їх розподілили по районних лікарнях.



«Ми з командою зібрали інформацію, в які лікарні в 2010 році надійшли апарати ШВЛ, які із них потребують ремонту та максимально оперативно передали це у столицю для антикризового штабу боротьби з коронавірусом. Зараз, під час епідемії, кожен такий прилад – на вагу золота, тому ми намагалися чимшвидше передати їх для ремонт», - розповів народний депутат Вячеслав Рубльов.



За словами голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка, апарати ШВЛ ремонтували максимально швидко.



«Частина з тих апаратів, які надійшли для волинських медиків, працює, а три апарати, які були в Нововолинській міській лікарні, Волинській обласній інфекційній лікарні та в Торчинській районній лікарні, потребували дороговартісного ремонту. Зараз з ремонту повернули апарат ШВЛ, який був у обласній інфекційній лікарні», - зазначив Юрій Погуляйко.



Наразі в обласній інфекційній лікарні перебуває 20 волинян, у яких підтвердили коронавірус, тож додатковий апарат ШВЛ медикам стане в нагоді.



«Із тих хворих, які є в медзакладі з підтвердженим діагнозом «коронавірус», 5-ро волинян – в реанімації, - зазначає головний лікар закладу Руслан Морочковський. – Зараз нам привезли цей апарат, тож в лікарні уже є 10 апаратів для штучної вентиляції легень».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська обласна інфекційна лікарня отримала відремонтований апарат штучної вентиляції легень. Ремонт ШВЛ став можливим завдяки ініціативі Фонду Президента.Для користування персоналу апарат передали голова Волинської обласної державної адміністраціїта народний депутат України повідомляє пресслужба Волинської ОДА.В 2010 році українські медики отримали 460 ізраїльських апаратів для вентиляції легень. Волинь таких апаратів отримала близько 10-ти, і їх розподілили по районних лікарнях.«Ми з командою зібрали інформацію, в які лікарні в 2010 році надійшли апарати ШВЛ, які із них потребують ремонту та максимально оперативно передали це у столицю для антикризового штабу боротьби з коронавірусом. Зараз, під час епідемії, кожен такий прилад – на вагу золота, тому ми намагалися чимшвидше передати їх для ремонт», - розповів народний депутат Вячеслав Рубльов.За словами голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка, апарати ШВЛ ремонтували максимально швидко.«Частина з тих апаратів, які надійшли для волинських медиків, працює, а три апарати, які були в Нововолинській міській лікарні, Волинській обласній інфекційній лікарні та в Торчинській районній лікарні, потребували дороговартісного ремонту. Зараз з ремонту повернули апарат ШВЛ, який був у обласній інфекційній лікарні», - зазначив Юрій Погуляйко.Наразі в обласній інфекційній лікарні перебуває 20 волинян, у яких підтвердили коронавірус, тож додатковий апарат ШВЛ медикам стане в нагоді.«Із тих хворих, які є в медзакладі з підтвердженим діагнозом «коронавірус», 5-ро волинян – в реанімації, - зазначає головний лікар закладу Руслан Морочковський. – Зараз нам привезли цей апарат, тож в лікарні уже є 10 апаратів для штучної вентиляції легень».

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