На Волині застілля закінчилось бійкою, один з учасників – помер





Про це інформує



Під час розпиття спиртних напоїв між трьома чоловіками вникла бійка, внаслідок якої один із них, 1964 року народження після отримання побоїв, помер.



Трагедія трапилася учора, 8 травня. Про це виданню стало відомо з власних джерел.



Як вдалося з’ясувати, троє чоловіків, серед яких два брати та їхній знайомий, чаркували. Між ними виникла словесна перепалка, яка переросла у бійку.



Гість почав розпускати руки, і вдарив одного з братів, інший заступився за нього, і теж отримав стусанів, після чого йому стало зле, почав хрипіти. Побачивши це, гість втік з хати. За ним кинувся навздогін один з братів. "Швидку" не викликали.



На ранок його знайшли мертвим.



Підозрюваний у нанесенні побоїв, які ймовірно, спричинили смерть, 1975 року народження, раніше судимий. Наразі його розшукує поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на вулиці Сагайдачного сталася трагедія.Про це інформує Володимир медіа Під час розпиття спиртних напоїв між трьома чоловіками вникла бійка, внаслідок якої один із них, 1964 року народження після отримання побоїв, помер.Трагедія трапилася учора, 8 травня. Про це виданню стало відомо з власних джерел.Як вдалося з’ясувати, троє чоловіків, серед яких два брати та їхній знайомий, чаркували. Між ними виникла словесна перепалка, яка переросла у бійку.Гість почав розпускати руки, і вдарив одного з братів, інший заступився за нього, і теж отримав стусанів, після чого йому стало зле, почав хрипіти. Побачивши це, гість втік з хати. За ним кинувся навздогін один з братів. "Швидку" не викликали.На ранок його знайшли мертвим.Підозрюваний у нанесенні побоїв, які ймовірно, спричинили смерть, 1975 року народження, раніше судимий. Наразі його розшукує поліція.

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