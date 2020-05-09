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Обмеження на в’їзд до країн ЄС хочуть продовжити до 15 червня

Обмеження на в’їзд до країн ЄС хочуть продовжити до 15 червня
Європейська комісія пропонує продовжити тимчасове обмеження на несуттєві поїздки до країн Європейського Союзу і Шенгенської зони до 15 червня.

Про це пишуть Факти.

Зокрема у заяві йдеться про те, що зняття обмежень повинне бути поетапним. Послаблення обмежень на внутрішніх кордонах має передувати початку відкриття зовнішніх кордонів.

"Саме тоді, коли деякі асоційовані держави ЄС і Шенгенської зони роблять попередні кроки для пом’якшення заходів у боротьбі з поширенням пандемії, ситуація залишається нестабільною як в Європі, так і в усьому світі".

У Єврокомісії також зазначили, що перегляд обмежень на поїздки в ЄС після 15 червня залежатиме від епідеміологічної ситуації.

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Теги: ЄС, в'їзд, обмеження, Єврокомісія, карантин, пандемія
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