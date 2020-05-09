Обмеження на в’їзд до країн ЄС хочуть продовжити до 15 червня
Сьогодні, 04:19
Європейська комісія пропонує продовжити тимчасове обмеження на несуттєві поїздки до країн Європейського Союзу і Шенгенської зони до 15 червня.
Про це пишуть Факти.
Зокрема у заяві йдеться про те, що зняття обмежень повинне бути поетапним. Послаблення обмежень на внутрішніх кордонах має передувати початку відкриття зовнішніх кордонів.
"Саме тоді, коли деякі асоційовані держави ЄС і Шенгенської зони роблять попередні кроки для пом’якшення заходів у боротьбі з поширенням пандемії, ситуація залишається нестабільною як в Європі, так і в усьому світі".
У Єврокомісії також зазначили, що перегляд обмежень на поїздки в ЄС після 15 червня залежатиме від епідеміологічної ситуації.
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Про це пишуть Факти.
Зокрема у заяві йдеться про те, що зняття обмежень повинне бути поетапним. Послаблення обмежень на внутрішніх кордонах має передувати початку відкриття зовнішніх кордонів.
"Саме тоді, коли деякі асоційовані держави ЄС і Шенгенської зони роблять попередні кроки для пом’якшення заходів у боротьбі з поширенням пандемії, ситуація залишається нестабільною як в Європі, так і в усьому світі".
У Єврокомісії також зазначили, що перегляд обмежень на поїздки в ЄС після 15 червня залежатиме від епідеміологічної ситуації.
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