Обмеження на в’їзд до країн ЄС хочуть продовжити до 15 червня





Про це пишуть



Зокрема у заяві йдеться про те, що зняття обмежень повинне бути поетапним. Послаблення обмежень на внутрішніх кордонах має передувати початку відкриття зовнішніх кордонів.



"Саме тоді, коли деякі асоційовані держави ЄС і Шенгенської зони роблять попередні кроки для пом’якшення заходів у боротьбі з поширенням пандемії, ситуація залишається нестабільною як в Європі, так і в усьому світі".



У Єврокомісії також зазначили, що перегляд обмежень на поїздки в ЄС після 15 червня залежатиме від епідеміологічної ситуації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Європейська комісія пропонує продовжити тимчасове обмеження на несуттєві поїздки до країн Європейського Союзу і Шенгенської зони до 15 червня.Про це пишуть Факти Зокрема у заяві йдеться про те, що зняття обмежень повинне бути поетапним. Послаблення обмежень на внутрішніх кордонах має передувати початку відкриття зовнішніх кордонів."Саме тоді, коли деякі асоційовані держави ЄС і Шенгенської зони роблять попередні кроки для пом’якшення заходів у боротьбі з поширенням пандемії, ситуація залишається нестабільною як в Європі, так і в усьому світі".У Єврокомісії також зазначили, що перегляд обмежень на поїздки в ЄС після 15 червня залежатиме від епідеміологічної ситуації.

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