Райлікарня на Волині закупить обладнання за 600 тисяч гривень
Сьогодні, 06:30
Медичне обладнання за 600 тисяч гривень придбає через відкриті торги Ратнівська ЦРЛ.
Про це інформує «Волинь Online».
Замовником виступає KНП «Ратнівська центральна районна лікарня». Тендерні пропозиції приймають до 24 травня, розпочнуть аукціон 25 травня.
Йдеться про купівлю апарата інгаляційної анестезії пересувного. Очікувана вартість обладнання становить 600 тисяч гривень. Строк поставки товару – до 11 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує «Волинь Online».
Замовником виступає KНП «Ратнівська центральна районна лікарня». Тендерні пропозиції приймають до 24 травня, розпочнуть аукціон 25 травня.
Йдеться про купівлю апарата інгаляційної анестезії пересувного. Очікувана вартість обладнання становить 600 тисяч гривень. Строк поставки товару – до 11 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Райлікарня на Волині закупить обладнання за 600 тисяч гривень
Сьогодні, 06:30
Повідомили, за яких умов можуть відновити роботу дитсадків
Сьогодні, 05:22
На Волині приміщення колишнього клубу продають бізнесу. ФОТО
Сьогодні, 04:29
Пірати викрали українського моряка біля берегів Африки, – ЗМІ
Сьогодні, 03:35
Спіймали п'яним за кермом: покарання волинянину визначить трудовий колектив, а не суд
Сьогодні, 02:37