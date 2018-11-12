вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Райлікарня на Волині закупить обладнання за 600 тисяч гривень

Райлікарня на Волині закупить обладнання за 600 тисяч гривень
Медичне обладнання за 600 тисяч гривень придбає через відкриті торги Ратнівська ЦРЛ.

Про це інформує «Волинь Online».

Замовником виступає KНП «Ратнівська центральна районна лікарня». Тендерні пропозиції приймають до 24 травня, розпочнуть аукціон 25 травня.

Йдеться про купівлю апарата інгаляційної анестезії пересувного. Очікувана вартість обладнання становить 600 тисяч гривень. Строк поставки товару – до 11 липня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ратнівська ЦРЛ, лікарня, обладнання, тендер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Райлікарня на Волині закупить обладнання за 600 тисяч гривень
Сьогодні, 06:30
Повідомили, за яких умов можуть відновити роботу дитсадків
Сьогодні, 05:22
На Волині приміщення колишнього клубу продають бізнесу. ФОТО
Сьогодні, 04:29
Пірати викрали українського моряка біля берегів Африки, – ЗМІ
Сьогодні, 03:35
Спіймали п'яним за кермом: покарання волинянину визначить трудовий колектив, а не суд
Сьогодні, 02:37
Схожі новини
Лікарня на Волині закупить медобладнання Лікарня на Волині закупить медобладнання
12 листопад, 2018, 07:25
Луцька лікарня закупить обладнання на 900 тисяч гривень Луцька лікарня закупить обладнання на 900 тисяч гривень
02 травень, 09:56
Волинську лікарню забезпечать обладнанням вартістю понад 2 мільйони Волинську лікарню забезпечать обладнанням вартістю понад 2 мільйони
12 квітень, 21:15
Для лікарні у Нововолинську придбають обладнання за понад 2 мільйони Для лікарні у Нововолинську придбають обладнання за понад 2 мільйони
09 лютий, 21:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Райлікарня на Волині закупить обладнання за 600 тисяч гривень
Сьогодні, 06:30
 0
Повідомили, за яких умов можуть відновити роботу дитсадків
Сьогодні, 05:22
 0
На Волині приміщення колишнього клубу продають бізнесу. ФОТО
Сьогодні, 04:29
 0
Пірати викрали українського моряка біля берегів Африки, – ЗМІ
Сьогодні, 03:35
 0
Спіймали п'яним за кермом: покарання волинянину визначить трудовий колектив, а не суд
Сьогодні, 02:37
 0
Медіа
відео
1/8