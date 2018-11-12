Райлікарня на Волині закупить обладнання за 600 тисяч гривень





Про це інформує



Замовником виступає KНП «Ратнівська центральна районна лікарня». Тендерні пропозиції приймають до 24 травня, розпочнуть аукціон 25 травня.



Йдеться про купівлю апарата інгаляційної анестезії пересувного. Очікувана вартість обладнання становить 600 тисяч гривень. Строк поставки товару – до 11 липня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Медичне обладнання за 600 тисяч гривень придбає через відкриті торги Ратнівська ЦРЛ.Про це інформує «Волинь Online» Замовником виступає KНП «Ратнівська центральна районна лікарня». Тендерні пропозиції приймають до 24 травня, розпочнуть аукціон 25 травня.Йдеться про купівлю апарата інгаляційної анестезії пересувного. Очікувана вартість обладнання становить 600 тисяч гривень. Строк поставки товару – до 11 липня.

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