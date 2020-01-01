У МОЗ розповіли, коли можуть скасувати масковий режим в Україні
Сьогодні, 12:00
Масковий режим в Україні можуть зняти вже до кінця літа, але за умови зниження нових випадків захворювання на коронавірус.
Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, якщо число випадків буде йти до зниження, то масковий режим може завершитися до кінця літа.
"Якщо число випадків буде йти до зниження, поліпшуватися, то, можливо, і не все літо ми будемо ходити в масках, а досить швидко вийдемо. Можливо, і дитячі садочки відкриємо. Якщо будемо бачити, що сезонність не впливає на поширення інфекції, тоді буде складніше. Тоді будемо балансувати на цих 350-500 випадків і маска стане з нами невіднятним другом до кінця цього року", - сказав він.
Ляшко також підкреслив, що наступний перегляд карантину відбудеться 22 травня.
"Поки буде карантин, до тих пір ми будемо в масках, з антисептиками та соціальною дистанцією. Іншого виходу немає. Ми говоримо про те, що у нас розробляється поетапний план виходу з карантину. Ми вже зараз пом'якшуємо обмеження з 11 травня. Наступний етап перегляду карантину - 22 травня. Будемо дивитися розвиток епідситуації", - додав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, якщо число випадків буде йти до зниження, то масковий режим може завершитися до кінця літа.
"Якщо число випадків буде йти до зниження, поліпшуватися, то, можливо, і не все літо ми будемо ходити в масках, а досить швидко вийдемо. Можливо, і дитячі садочки відкриємо. Якщо будемо бачити, що сезонність не впливає на поширення інфекції, тоді буде складніше. Тоді будемо балансувати на цих 350-500 випадків і маска стане з нами невіднятним другом до кінця цього року", - сказав він.
Ляшко також підкреслив, що наступний перегляд карантину відбудеться 22 травня.
"Поки буде карантин, до тих пір ми будемо в масках, з антисептиками та соціальною дистанцією. Іншого виходу немає. Ми говоримо про те, що у нас розробляється поетапний план виходу з карантину. Ми вже зараз пом'якшуємо обмеження з 11 травня. Наступний етап перегляду карантину - 22 травня. Будемо дивитися розвиток епідситуації", - додав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У МОЗ розповіли, коли можуть скасувати масковий режим в Україні
Сьогодні, 12:00
На Волині чоловік вчинив самогубство
Сьогодні, 11:32