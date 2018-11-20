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За продаж наркотиків у Луцьку чоловік отримав «умовне»

За продаж наркотиків у Луцьку чоловік отримав «умовне»
В обласному центрі Волині в ході оперативної закупки правоохоронці піймали чоловіка, який продавав амфетамін. Наркоторговець відбувся одним роком умовно.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть "Волинські новини".

Під час суду встановили, що обвинувачений придбав порошкоподібну речовину, яка містить амфетамін. У подальшому він переніс її з метою збуту в ресторан «MOJO HALL», після чого 28 серпня минулого року – до одного з луцьких будинків, де того ж дня в ході проведення працівниками УПН ГУНП у Волинській області оперативної закупки продав легендованій особі два пакетики з наркотиками за 900 гривень. Згідно з висновком експерта порошок містить у своєму складі амфетамін масою 0,1844 г та 0,2298 г.

Відзначимо, що в підготовчому судовому засіданні було подано укладену між обвинуваченим та прокурором угоду про визнання винуватості.

Відтак, суд затвердив угоду та призначив обвинуваченому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на один рік.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Луцьк, наркотики, суд
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