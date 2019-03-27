На Волині підприємець взяв в оренду землю під сінокіс, але посіяв там пшеницю

На території Копачівської сільської ради Рожищенського району орендар використовує землю не за цільовим призначенням.Прокурори з'ясували, що підприємець орендує більш ніж 21 га земель за межами населених пунктів сільської ради для сінокосіння і випасання худоби, - пише пресслужба прокуратури Волині.При цьому, істотні умови договору оренди порушуються, оскільки земля використовується не за цільовим призначенням – вона розорана і засіяна пшеницею.Зважаючи на це, прокурори в суді будуть наполягати на розірванні договору оренди.