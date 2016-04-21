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У ТРЦ «ПортCity» – нові літні колекції одягу*

У ТРЦ «ПортCity» – нові літні колекції одягу*
Літо вже на горизонті, час оновлювати гардероб відповідно до останніх модних тенденцій.

У ТРЦ «ПортCity» на покупців чекають найактуальніші колекції сезону «Літо 2020» від улюблених брендів, які допоможуть бути стильними та красивими, повідомляє пресслужба закладу.

«Змінюйтесь, перевтілюйтесь, вражайте будьте різноманітними. Від суконь класичних силуетів, до несамовито диких тваринних узорів, оверсайз та супер міні, і все це у неймовірній кольоровій гаммі

Створюйте свій неповторний образ комфортно і приємно в ТРЦ ПортCity та зустрічайте літо з впевненістю, адже вона завжди приваблива», - кажуть у закладі.

Закликають не забувати носити маску, а також дотримуватися дистанції.

У ТРЦ «ПортCity» – нові літні колекції одягу*


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Теги: ТРЦ «ПортCity», шопінг, магазин, одяг
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