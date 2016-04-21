У ТРЦ «ПортCity» – нові літні колекції одягу*
Сьогодні, 09:17
Літо вже на горизонті, час оновлювати гардероб відповідно до останніх модних тенденцій.
У ТРЦ «ПортCity» на покупців чекають найактуальніші колекції сезону «Літо 2020» від улюблених брендів, які допоможуть бути стильними та красивими, повідомляє пресслужба закладу.
«Змінюйтесь, перевтілюйтесь, вражайте будьте різноманітними. Від суконь класичних силуетів, до несамовито диких тваринних узорів, оверсайз та супер міні, і все це у неймовірній кольоровій гаммі
Створюйте свій неповторний образ комфортно і приємно в ТРЦ ПортCity та зустрічайте літо з впевненістю, адже вона завжди приваблива», - кажуть у закладі.
Закликають не забувати носити маску, а також дотримуватися дистанції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У ТРЦ «ПортCity» на покупців чекають найактуальніші колекції сезону «Літо 2020» від улюблених брендів, які допоможуть бути стильними та красивими, повідомляє пресслужба закладу.
«Змінюйтесь, перевтілюйтесь, вражайте будьте різноманітними. Від суконь класичних силуетів, до несамовито диких тваринних узорів, оверсайз та супер міні, і все це у неймовірній кольоровій гаммі
Створюйте свій неповторний образ комфортно і приємно в ТРЦ ПортCity та зустрічайте літо з впевненістю, адже вона завжди приваблива», - кажуть у закладі.
Закликають не забувати носити маску, а також дотримуватися дистанції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У ТРЦ «ПортCity» – нові літні колекції одягу*
Сьогодні, 09:17
Курс валют у Луцьку на 13 травня
Сьогодні, 09:08