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На трасі у Ківерцівському районі загорілась фура із вантажем. ВІДЕО

На трасі у Ківерцівському районі загорілась фура із вантажем. ВІДЕО
Неподалік села Дерно Ківерцівського району під час руху загорілася фура із вантажем. Інцидент трапився 12 травня приблизно о 20:00 години.

Про це під час прямої трансляції на власній сторінці у соціальних мережах повідомив лучанин Олександр Шило, - пишуть Волинські новини.

Зі слів очевидця, надзвичайна ситуація трапилась на трасі з одностороннім рухом, що знаходиться поблизу села Дерно.

Як розповів свідкам інциденту водій вантажівки, після того, як він завантажився неподалік міста Рівне, вирушив за маршрутом. Однак, під час руху, у дзеркало заднього виду зауважив дим, що виходив із причіпу транспортного засобу. Після цього зупинився і викликав пожежників.

Окрім того, загасити загоряння із допомогою вогнегасників із салонів авто намагались і небайдужі водії, які спинилися, зауваживши небезпеку на дорозі. Вони не покидали водія фури аж до прибуття рятувальників.

Зазначимо, що, аби уникнути поширення полум’я при взаємодії з киснем, водій вантажівки до прибуття пожежників дверцята причіпу не відкривав.

За 15-20 хвилин після виклику на місце прибули два екіпажі рятувальників, яким вдалося локалізувати загоряння. Зі слів водія фури, транспортний засіб був завантажений пластмасовими дитячими гірками.

Що стало причиною загоряння, наразі невідомо. Водій припускає, що хтось із вантажників міг ненароком кинути недопалок, який і спричинив займання картонного ящика всередині причіпу.


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Теги: фура, пожежа, вантажівка, Дерно
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