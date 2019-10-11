Судили чоловіка, який до смерті побив жінку на березі Стиру у Луцьку
Сьогодні, 11:58
Мешканця обласного центру Волині, який до смерті побив 49-річну жінку на березі річки Стир у Луцьку, покарали у виді 8 років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Нагадаємо, увечері 5 травня 2019 року нетверезий 30-річний чоловік на березі річки Стир у Луцьку жорстоко побив жінку, завдавши їй важкої черепно-мозкової травми. Перед цим він спихнув потерпілу у воду і довго перешкоджав їй вибратися із холодної водойми.
У непритомної жертви зловмисник викрав із сумочки срібний ланцюжок і паспорт та залишив її у безпорадному стані.
У жовтні 2019 року потерпіла померла від наслідків травми у психоневрологічному інтернаті.
Суд визнав її кривдника винним у крадіжці, заволодінні паспортом, залишенні у небезпеці та умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілої (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 135, ч. 2 ст. 121 КК України).
Наступних 8 років волинянин перебуватиме в місцях позбавлення волі.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Нагадаємо, увечері 5 травня 2019 року нетверезий 30-річний чоловік на березі річки Стир у Луцьку жорстоко побив жінку, завдавши їй важкої черепно-мозкової травми. Перед цим він спихнув потерпілу у воду і довго перешкоджав їй вибратися із холодної водойми.
У непритомної жертви зловмисник викрав із сумочки срібний ланцюжок і паспорт та залишив її у безпорадному стані.
У жовтні 2019 року потерпіла померла від наслідків травми у психоневрологічному інтернаті.
Суд визнав її кривдника винним у крадіжці, заволодінні паспортом, залишенні у небезпеці та умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілої (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 135, ч. 2 ст. 121 КК України).
Наступних 8 років волинянин перебуватиме в місцях позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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