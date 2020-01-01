Розповіли про стан справ із доплатами медикам Волині
Сьогодні, 15:00
Медичні працівники Волині отримали доплати до зарплат лише за березень.
Про це йшлося сьогодні, 13 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що оплата медиків за березень здійснена областю у повному обсязі. У березні нарахували додаткову зарплатню 142 працівникам.
Посадовиця додала, що вперше коронавірус на Волині зафіксували 27 березня. Сума доплати медпрацівникам становить 345 тисяч 400 гривень, що становить 300% до заробітної плати медпрацівників, задіяних до лікування осіб з коронавірусом, у березні. За словами Щербак, виплати здійснювали поетапно. Перша виплата була 27 березня, друга – 27 квітня, остання – 8 травня.
«У квітні стартувала медична реформа. Загалом 46 комунальних медичних закладів області підписали контракти на 242 пакети медичних послуг. Заробітну плату згідно з цими пакетами компенсуватиме Націонална служба здоров’я України», - прокоментувала Тетяна Щербак щодо зарплати медичних працівників за квітень.
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Про це йшлося сьогодні, 13 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що оплата медиків за березень здійснена областю у повному обсязі. У березні нарахували додаткову зарплатню 142 працівникам.
Посадовиця додала, що вперше коронавірус на Волині зафіксували 27 березня. Сума доплати медпрацівникам становить 345 тисяч 400 гривень, що становить 300% до заробітної плати медпрацівників, задіяних до лікування осіб з коронавірусом, у березні. За словами Щербак, виплати здійснювали поетапно. Перша виплата була 27 березня, друга – 27 квітня, остання – 8 травня.
«У квітні стартувала медична реформа. Загалом 46 комунальних медичних закладів області підписали контракти на 242 пакети медичних послуг. Заробітну плату згідно з цими пакетами компенсуватиме Націонална служба здоров’я України», - прокоментувала Тетяна Щербак щодо зарплати медичних працівників за квітень.
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