Розповіли про стан справ із доплатами медикам Волині

Медичні працівники Волині отримали доплати до зарплат лише за березень.Про це йшлося сьогодні, 13 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Заступниця голови Волинської ОДАрозповіла, що оплата медиків за березень здійснена областю у повному обсязі. У березні нарахували додаткову зарплатню 142 працівникам.Посадовиця додала, що вперше коронавірус на Волині зафіксували 27 березня. Сума доплати медпрацівникам становить 345 тисяч 400 гривень, що становить 300% до заробітної плати медпрацівників, задіяних до лікування осіб з коронавірусом, у березні. За словами Щербак, виплати здійснювали поетапно. Перша виплата була 27 березня, друга – 27 квітня, остання – 8 травня.«У квітні стартувала медична реформа. Загалом 46 комунальних медичних закладів області підписали контракти на 242 пакети медичних послуг. Заробітну плату згідно з цими пакетами компенсуватиме Націонална служба здоров’я України», - прокоментувала Тетяна Щербак щодо зарплати медичних працівників за квітень.