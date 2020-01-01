вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповіли про стан справ із доплатами медикам Волині

Розповіли про стан справ із доплатами медикам Волині
Медичні працівники Волині отримали доплати до зарплат лише за березень.

Про це йшлося сьогодні, 13 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що оплата медиків за березень здійснена областю у повному обсязі. У березні нарахували додаткову зарплатню 142 працівникам.

Посадовиця додала, що вперше коронавірус на Волині зафіксували 27 березня. Сума доплати медпрацівникам становить 345 тисяч 400 гривень, що становить 300% до заробітної плати медпрацівників, задіяних до лікування осіб з коронавірусом, у березні. За словами Щербак, виплати здійснювали поетапно. Перша виплата була 27 березня, друга – 27 квітня, остання – 8 травня.

«У квітні стартувала медична реформа. Загалом 46 комунальних медичних закладів області підписали контракти на 242 пакети медичних послуг. Заробітну плату згідно з цими пакетами компенсуватиме Націонална служба здоров’я України», - прокоментувала Тетяна Щербак щодо зарплати медичних працівників за квітень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: доплати, Волинь, медики, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розповіли про стан справ із доплатами медикам Волині
Сьогодні, 15:00
На Карпенка-Карого – аварія: не розминулися Toyota та Mercedes. ФОТО
Сьогодні, 14:54
На Волині судитимуть посадовця Держгеокадастру та сільського голову за 3700 доларів хабара
Сьогодні, 14:36
Рада ухвалила «антиколомойський» закон
Сьогодні, 14:30
У Запоріжжі затримали волинянку за збут наркотиків у великих розмірах. ВІДЕО
Сьогодні, 14:00
Схожі новини
У 21 медпрацівника Волинської обласної клінічної лікарні – COVID-19 У 21 медпрацівника Волинської обласної клінічної лікарні – COVID-19
30 квітень, 13:36
Волинь – серед областей, де виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус лікарів Волинь – серед областей, де виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус лікарів
29 квітень, 18:06
У Нововолинську сьогодні, 17 квітня, виявили COVID-19 у двох медиків У Нововолинську сьогодні, 17 квітня, виявили COVID-19 у двох медиків
17 квітень, 16:21
Чому зростає кількість волинських медиків, хворих на коронавірус Чому зростає кількість волинських медиків, хворих на коронавірус
13 квітень, 21:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розповіли про стан справ із доплатами медикам Волині
Сьогодні, 15:00
 0
На Карпенка-Карого – аварія: не розминулися Toyota та Mercedes. ФОТО
Сьогодні, 14:54
 0
На Волині судитимуть посадовця Держгеокадастру та сільського голову за 3700 доларів хабара
Сьогодні, 14:36
 0
Рада ухвалила «антиколомойський» закон
Сьогодні, 14:30
 0
У Запоріжжі затримали волинянку за збут наркотиків у великих розмірах. ВІДЕО
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8