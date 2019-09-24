Волинянин за кермом авто потрапив у подвійну аварію на Житомирщині





Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 травня близько 15:50,



Попередньо, водій автомобіля Fiat, 47-річний житомирянин, при виїзді на перехрестя не надав перевагу в русі автомобілю Nissan під керуванням 37-річного жителя Волинської області. Водій останнього, намагаючись уникнути прямого удару, допустив дотичне зіткнення з Fiat, а потому – з автомобілем ВАЗ, за кермом якого перебував 61-річний житель обласного центру.



Унаслідок ДТП травми отримали водій та 65-річна пасажирка ВАЗу, жінку ушпиталили до житомирської міської лікарні.



Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває подальше встановлення обставин події.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автошляху Житомир-Чернівці в селі Висока Піч Житомирського району трапилася подвійна аварія за участю автомобіля волинянина.Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 травня близько 15:50, інформує пресслужба ГУНП у Житомирській області.Попередньо, водій автомобіля Fiat, 47-річний житомирянин, при виїзді на перехрестя не надав перевагу в русі автомобілю Nissan під керуванням 37-річного жителя Волинської області. Водій останнього, намагаючись уникнути прямого удару, допустив дотичне зіткнення з Fiat, а потому – з автомобілем ВАЗ, за кермом якого перебував 61-річний житель обласного центру.Унаслідок ДТП травми отримали водій та 65-річна пасажирка ВАЗу, жінку ушпиталили до житомирської міської лікарні.Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває подальше встановлення обставин події.

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