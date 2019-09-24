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Волинянин за кермом авто потрапив у подвійну аварію на Житомирщині

Волинянин за кермом авто потрапив у подвійну аварію на Житомирщині
На автошляху Житомир-Чернівці в селі Висока Піч Житомирського району трапилася подвійна аварія за участю автомобіля волинянина.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 травня близько 15:50, інформує пресслужба ГУНП у Житомирській області.

Попередньо, водій автомобіля Fiat, 47-річний житомирянин, при виїзді на перехрестя не надав перевагу в русі автомобілю Nissan під керуванням 37-річного жителя Волинської області. Водій останнього, намагаючись уникнути прямого удару, допустив дотичне зіткнення з Fiat, а потому – з автомобілем ВАЗ, за кермом якого перебував 61-річний житель обласного центру.

Унаслідок ДТП травми отримали водій та 65-річна пасажирка ВАЗу, жінку ушпиталили до житомирської міської лікарні.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває подальше встановлення обставин події.





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Теги: Житомирщина, подвійна аварія, волинянин
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