У лісі на Волині невідомі незаконно зрізали деревину





Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.



Зазначали, 9 травня правоохоронці виявили у лісовому масиві неподалік села необліковану деревину - 139 колод сосни.



Відомості про факт незаконної порубки лісу (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 246 КК України) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



Триває досудове розслідування.



Довідково: санкцією ч.1 ст. 246 КК України за незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев, що заподіяли істотну шкоду, передбачене покарання до трьох років позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокуратура Волині розслідує факт незаконної порубки лісу поблизу села Піски Горохівського району.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Зазначали, 9 травня правоохоронці виявили у лісовому масиві неподалік села необліковану деревину - 139 колод сосни.Відомості про факт незаконної порубки лісу (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 246 КК України) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.Триває досудове розслідування.Довідково: санкцією ч.1 ст. 246 КК України за незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев, що заподіяли істотну шкоду, передбачене покарання до трьох років позбавлення волі.

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