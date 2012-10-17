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У лісі на Волині невідомі незаконно зрізали деревину

У лісі на Волині невідомі незаконно зрізали деревину
Прокуратура Волині розслідує факт незаконної порубки лісу поблизу села Піски Горохівського району.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Зазначали, 9 травня правоохоронці виявили у лісовому масиві неподалік села необліковану деревину - 139 колод сосни.

Відомості про факт незаконної порубки лісу (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 246 КК України) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Триває досудове розслідування.

Довідково: санкцією ч.1 ст. 246 КК України за незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев, що заподіяли істотну шкоду, передбачене покарання до трьох років позбавлення волі.

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Теги: Горохівський район, порубка лісу, прокуратура
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