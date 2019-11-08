Підприємці Центрального ринку перекрили дорогу. ВІДЕО





Відповідне відео у facebook-спільноті Іванка Зеленська.



Передумовою для цього стало те, що у середу, 13 травня, інспектори муніципальної варти



Як пояснив голова асоціації «Бізнес Волинь» Ігор Дильов люди обурені тим, що під час карантину роботу ринків заборонили, а продовжувати демонтаж дозволили.





Наразі люди чекають, щоб до них приїхав хтось із представників влади.







Водночас, у департаменті муніципальної варти заявляють, що усі роботи з демонтажу проводять цілком законно.



"Департаментом муніципальної варти на виконання пункту 5 рішення Луцької міської ради від 29.01.2020 №69/1 «Про припинення права постійного користування КП «Луцькі ринки» земельною ділянкою», 13.05.2020 року в законом встановлений спосіб та метод проведено заходи по очищенню земельної ділянки на вул. Глушець, 1, кадастровий номер 0710100000:11:050:0005 шляхом демонтажу частини паркану та усіх чотирьох воріт, які на ній розміщувались", - інформують на сторінці департаменту у

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підприємці Центрального ринку перекрили проїжджу частину поблизу площі Возз'єднання.Відповідне відео у facebook-спільноті "Центральний ринок" м.Луцьк опублікувалаПередумовою для цього стало те, що у середу, 13 травня, інспектори муніципальної варти знесли частину паркану біля ринку Як пояснив голова асоціації «Бізнес Волинь»люди обурені тим, що під час карантину роботу ринків заборонили, а продовжувати демонтаж дозволили.Наразі люди чекають, щоб до них приїхав хтось із представників влади.Водночас, у департаменті муніципальної варти заявляють, що усі роботи з демонтажу проводять цілком законно."Департаментом муніципальної варти на виконання пункту 5 рішення Луцької міської ради від 29.01.2020 №69/1 «Про припинення права постійного користування КП «Луцькі ринки» земельною ділянкою», 13.05.2020 року в законом встановлений спосіб та метод проведено заходи по очищенню земельної ділянки на вул. Глушець, 1, кадастровий номер 0710100000:11:050:0005 шляхом демонтажу частини паркану та усіх чотирьох воріт, які на ній розміщувались", - інформують на сторінці департаменту у facebook

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