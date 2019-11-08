Підприємці Центрального ринку перекрили дорогу. ВІДЕО
Сьогодні, 20:48
Підприємці Центрального ринку перекрили проїжджу частину поблизу площі Возз'єднання.
Відповідне відео у facebook-спільноті "Центральний ринок" м.Луцьк опублікувала Іванка Зеленська.
Передумовою для цього стало те, що у середу, 13 травня, інспектори муніципальної варти знесли частину паркану біля ринку.
Як пояснив голова асоціації «Бізнес Волинь» Ігор Дильов люди обурені тим, що під час карантину роботу ринків заборонили, а продовжувати демонтаж дозволили.
Наразі люди чекають, щоб до них приїхав хтось із представників влади.
Водночас, у департаменті муніципальної варти заявляють, що усі роботи з демонтажу проводять цілком законно.
"Департаментом муніципальної варти на виконання пункту 5 рішення Луцької міської ради від 29.01.2020 №69/1 «Про припинення права постійного користування КП «Луцькі ринки» земельною ділянкою», 13.05.2020 року в законом встановлений спосіб та метод проведено заходи по очищенню земельної ділянки на вул. Глушець, 1, кадастровий номер 0710100000:11:050:0005 шляхом демонтажу частини паркану та усіх чотирьох воріт, які на ній розміщувались", - інформують на сторінці департаменту у facebook.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне відео у facebook-спільноті "Центральний ринок" м.Луцьк опублікувала Іванка Зеленська.
Передумовою для цього стало те, що у середу, 13 травня, інспектори муніципальної варти знесли частину паркану біля ринку.
Як пояснив голова асоціації «Бізнес Волинь» Ігор Дильов люди обурені тим, що під час карантину роботу ринків заборонили, а продовжувати демонтаж дозволили.
Наразі люди чекають, щоб до них приїхав хтось із представників влади.
Водночас, у департаменті муніципальної варти заявляють, що усі роботи з демонтажу проводять цілком законно.
"Департаментом муніципальної варти на виконання пункту 5 рішення Луцької міської ради від 29.01.2020 №69/1 «Про припинення права постійного користування КП «Луцькі ринки» земельною ділянкою», 13.05.2020 року в законом встановлений спосіб та метод проведено заходи по очищенню земельної ділянки на вул. Глушець, 1, кадастровий номер 0710100000:11:050:0005 шляхом демонтажу частини паркану та усіх чотирьох воріт, які на ній розміщувались", - інформують на сторінці департаменту у facebook.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Блокування доріг є кримінальним злочином. Де робота поліції?
Останні новини
Підприємці Центрального ринку перекрили дорогу. ВІДЕО
Сьогодні, 20:48
У лісі на Волині невідомі незаконно зрізали деревину
Сьогодні, 20:44
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 14 травня
Сьогодні, 20:00