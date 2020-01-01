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У волинському місті оновлять освітлення парку

У волинському місті оновлять освітлення парку
У Нововолинську реконструюють міський парк культури та відпочинку.

Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.

Наразі в парку встановлюватимуть нові електричні опори зовнішнього освітлення та здійснюватимуть заміну старого освітлення на сучасне енергоефективне ЛЕД освітлення.

"У травні передбачається фінансування, згідно з яким робитимемо замовлення матеріалів. У цьому місяці плануємо здійснити закупівлю, а після цього почнемо виконувати роботи", – повідомив директор виробничого управління комунального господарства Артем Жигалюк.

За словами керівника цього підприємства, зараз у парку завершують роботи з облаштування так званих фортець. На початку літа встановлять ще три елементи ігрових дитячих майданчиків, відновлюватимуть лавочки, ремонтуватимуть урни. Також продовжуватимуть впорядковувати територію парку та відповідно до графіків косити траву.

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Теги: Нововолинськ, парк, реконструкція
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