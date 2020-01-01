У волинському місті оновлять освітлення парку

У Нововолинську реконструюють міський парк культури та відпочинку.Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.Наразі в парку встановлюватимуть нові електричні опори зовнішнього освітлення та здійснюватимуть заміну старого освітлення на сучасне енергоефективне ЛЕД освітлення."У травні передбачається фінансування, згідно з яким робитимемо замовлення матеріалів. У цьому місяці плануємо здійснити закупівлю, а після цього почнемо виконувати роботи", – повідомив директор виробничого управління комунального господарстваЗа словами керівника цього підприємства, зараз у парку завершують роботи з облаштування так званих фортець. На початку літа встановлять ще три елементи ігрових дитячих майданчиків, відновлюватимуть лавочки, ремонтуватимуть урни. Також продовжуватимуть впорядковувати територію парку та відповідно до графіків косити траву.