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На Донбасі загинули двоє молодих бійців

На Донбасі загинули двоє молодих бійців
У зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі загинули двоє українських захисників – солдат із Вінниччини Олександр Карпика та майор Андрій Супріган.

Про втрату 24-річного військовослужбовця із с. Буди Тростянецького району солдата повідомила пресслужба Вінницької ОДА. Тоді як про смерть 30-річного львів’янина сповістив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook, - пише Обозреватель.

Карпика загинув 13 травня під час виконання службових обов’язків на Луганщині – внаслідок потрапляння снайперської кулі російських окупантів. Він отримав вогнепальне кульове наскрізне проникаюче поранення, на жаль, під час оперативного втручання йому не вдалося врятувати життя.

Водночас народна депутатка Лариса Білозір на своїй сторінці у Facebook додала, що трагедія трапилася під Катеринівкою, де крім Олександра внаслідок обстрілу ще двоє українських захисників були поранені.

"Карпика служив у 30-й бригаді Новоград-Волинської військової частини, в армії – чотири роки. 24-річний боєць ще не був одружений", – написала вона, опублікувавши фото Героя.

Наразі дата і час поховання загиблого військовослужбовця уточнюються.

Водночас майор Андрій Валерійович Супріган загинув не від бойової травми. Боєць служив у 81 десантно-штурмовій бригаді, був заступником командира.

"Лицар Ордену Богдана Хмельницького ll та lll ступеня. Від початку російської агресії брав участь в бойових діях. Випускник Ліцею імені Героїв Крут і Академії Сухопутних військ. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять!" – підкреслив Садовий.




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Теги: Донбас, військові, смерть
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