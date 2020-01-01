У Луцьку батьки майбутніх першачків можуть подати заяву на зарахування дітей до шкіл онлайн





Про це Зіновія Лещенко. Перших класів сформують 109.



Записати дитину на навчання можна не тільки в школу, яка закріплена до району за місцем проживання, - каже головна освітянка міста.



"Коли батьки виявляють бажання щоб дитина вчилася в іншому закладі, вважаючи, що так буде зручніше, то батьки можуть подавати заяви туди, але діти не з прив’язкою до мікрорайону можуть бути зараховані тільки на залишкові місця. Процедуру жеребкування кожна школа визначає так, як зручно: чи ящик з номерами, чи барабан, який крутиться", - пояснила Зіновія Лещенко.



У Луцьку батьки майбутніх першачків можуть онлайн подавати заяви на навчання дітей до шкіл, - розповідає директорка школи-колегіум № 11 Наталія Гаць.



Торік, каже директорка, прийом заяв тривав з 1 березня до 31 травня. Цього року процес призупинили з 12 березня у зв’язку із карантином. Відновили реєстрацію майбутніх учнів із квітня в електронній формі.



Директорка КЗ "Луцька ЗОШ І-ІІ ступенів №11 – колегіум" Наталія Гаць: "Зараз ми приймаємо діток, які проживають в мікрорайоні навчального закладу, це першочергові зарахування, потім зараховуємо діток чиї сестрички та братики навчаються у нас, далі дітей працівників нашого навчального закладу."



Мама майбутнього першокласника, шестирічного Артема, Оксана Карачун розповіла Суспільному, - документи сина до школи оформила онлайн.



"Можна зайти на сайт школи, там є електронна адреса, заява, яку ми написали – так проходила реєстрація в школу. Як закінчиться карантин, то в нас буде час повністю донести документи".



У Луцькій школі №11 запланували відкрити чотири перші класи. Нині на електронну адресу закладу надійшло 84 заяви від батьків майбутніх першокласників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цього року до першого класу у луцькі школи піде більше 3 тисяч дітей, це, приблизно, така кількість, як торік.Про це Суспільному розповіла начальниця управління освіти Луцької міської ради. Перших класів сформують 109.Записати дитину на навчання можна не тільки в школу, яка закріплена до району за місцем проживання, - каже головна освітянка міста."Коли батьки виявляють бажання щоб дитина вчилася в іншому закладі, вважаючи, що так буде зручніше, то батьки можуть подавати заяви туди, але діти не з прив’язкою до мікрорайону можуть бути зараховані тільки на залишкові місця. Процедуру жеребкування кожна школа визначає так, як зручно: чи ящик з номерами, чи барабан, який крутиться", - пояснила Зіновія Лещенко.У Луцьку батьки майбутніх першачків можуть онлайн подавати заяви на навчання дітей до шкіл, - розповідає директорка школи-колегіум № 11Торік, каже директорка, прийом заяв тривав з 1 березня до 31 травня. Цього року процес призупинили з 12 березня у зв’язку із карантином. Відновили реєстрацію майбутніх учнів із квітня в електронній формі.Директорка КЗ "Луцька ЗОШ І-ІІ ступенів №11 – колегіум" Наталія Гаць: "Зараз ми приймаємо діток, які проживають в мікрорайоні навчального закладу, це першочергові зарахування, потім зараховуємо діток чиї сестрички та братики навчаються у нас, далі дітей працівників нашого навчального закладу."Мама майбутнього першокласника, шестирічногорозповіла Суспільному, - документи сина до школи оформила онлайн."Можна зайти на сайт школи, там є електронна адреса, заява, яку ми написали – так проходила реєстрація в школу. Як закінчиться карантин, то в нас буде час повністю донести документи".У Луцькій школі №11 запланували відкрити чотири перші класи. Нині на електронну адресу закладу надійшло 84 заяви від батьків майбутніх першокласників.

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