У Луцьку батьки майбутніх першачків можуть подати заяву на зарахування дітей до шкіл онлайн
Сьогодні, 07:16
Цього року до першого класу у луцькі школи піде більше 3 тисяч дітей, це, приблизно, така кількість, як торік.
Про це Суспільному розповіла начальниця управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко. Перших класів сформують 109.
Записати дитину на навчання можна не тільки в школу, яка закріплена до району за місцем проживання, - каже головна освітянка міста.
"Коли батьки виявляють бажання щоб дитина вчилася в іншому закладі, вважаючи, що так буде зручніше, то батьки можуть подавати заяви туди, але діти не з прив’язкою до мікрорайону можуть бути зараховані тільки на залишкові місця. Процедуру жеребкування кожна школа визначає так, як зручно: чи ящик з номерами, чи барабан, який крутиться", - пояснила Зіновія Лещенко.
У Луцьку батьки майбутніх першачків можуть онлайн подавати заяви на навчання дітей до шкіл, - розповідає директорка школи-колегіум № 11 Наталія Гаць.
Торік, каже директорка, прийом заяв тривав з 1 березня до 31 травня. Цього року процес призупинили з 12 березня у зв’язку із карантином. Відновили реєстрацію майбутніх учнів із квітня в електронній формі.
Директорка КЗ "Луцька ЗОШ І-ІІ ступенів №11 – колегіум" Наталія Гаць: "Зараз ми приймаємо діток, які проживають в мікрорайоні навчального закладу, це першочергові зарахування, потім зараховуємо діток чиї сестрички та братики навчаються у нас, далі дітей працівників нашого навчального закладу."
Мама майбутнього першокласника, шестирічного Артема, Оксана Карачун розповіла Суспільному, - документи сина до школи оформила онлайн.
"Можна зайти на сайт школи, там є електронна адреса, заява, яку ми написали – так проходила реєстрація в школу. Як закінчиться карантин, то в нас буде час повністю донести документи".
У Луцькій школі №11 запланували відкрити чотири перші класи. Нині на електронну адресу закладу надійшло 84 заяви від батьків майбутніх першокласників.
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Про це Суспільному розповіла начальниця управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко. Перших класів сформують 109.
Записати дитину на навчання можна не тільки в школу, яка закріплена до району за місцем проживання, - каже головна освітянка міста.
"Коли батьки виявляють бажання щоб дитина вчилася в іншому закладі, вважаючи, що так буде зручніше, то батьки можуть подавати заяви туди, але діти не з прив’язкою до мікрорайону можуть бути зараховані тільки на залишкові місця. Процедуру жеребкування кожна школа визначає так, як зручно: чи ящик з номерами, чи барабан, який крутиться", - пояснила Зіновія Лещенко.
У Луцьку батьки майбутніх першачків можуть онлайн подавати заяви на навчання дітей до шкіл, - розповідає директорка школи-колегіум № 11 Наталія Гаць.
Торік, каже директорка, прийом заяв тривав з 1 березня до 31 травня. Цього року процес призупинили з 12 березня у зв’язку із карантином. Відновили реєстрацію майбутніх учнів із квітня в електронній формі.
Директорка КЗ "Луцька ЗОШ І-ІІ ступенів №11 – колегіум" Наталія Гаць: "Зараз ми приймаємо діток, які проживають в мікрорайоні навчального закладу, це першочергові зарахування, потім зараховуємо діток чиї сестрички та братики навчаються у нас, далі дітей працівників нашого навчального закладу."
Мама майбутнього першокласника, шестирічного Артема, Оксана Карачун розповіла Суспільному, - документи сина до школи оформила онлайн.
"Можна зайти на сайт школи, там є електронна адреса, заява, яку ми написали – так проходила реєстрація в школу. Як закінчиться карантин, то в нас буде час повністю донести документи".
У Луцькій школі №11 запланували відкрити чотири перші класи. Нині на електронну адресу закладу надійшло 84 заяви від батьків майбутніх першокласників.
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