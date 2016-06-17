Розповіли, з якими країнами Україна може відновити авіасполучення





Про це розповіла речниця Мінінфраструктури Оксана Герасимова, - пише



Герасимова в коментарі РБК-Україна зазначила, що нині між міністерством, авіакомпаніями і Державіаслужбою ведуться активні переговори про дати та порядку запуску міжнародного авіасполучення.



"Зокрема, обговорюється організація чартерних рейсів. Як тільки нам інша країна підтвердить таку можливість, ми все швидко відкриємо", - уточнила Герасимова.



Крім того, Україна може відновити сполучення з Єгиптом, Туреччиною, а також Грузією (де іноземних туристів готуються приймати з 1 липня). А при відновленні регулярного повітряного сполучення з країнами ЄС буде грати роль і фактор конкуренції з боку потужних європейських авіакомпаній.



Нагадаємо, на початку минулу місяця голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що МВС не дасть більше згоди ні на один авіаційний чартер. Як він сказав, винятки будуть рідкісні і тільки окремим рішенням - зі 100% обсервацією під контролем санітарних лікарів з подальшим тестом ПЛР.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Мінінфраструктури обговорють питання організації чартерних рейсів після послаблення карантину.Про це розповіла речниця Мінінфраструктури, - пише РБК-Україна Герасимова в коментарі РБК-Україна зазначила, що нині між міністерством, авіакомпаніями і Державіаслужбою ведуться активні переговори про дати та порядку запуску міжнародного авіасполучення."Зокрема, обговорюється організація чартерних рейсів. Як тільки нам інша країна підтвердить таку можливість, ми все швидко відкриємо", - уточнила Герасимова.Крім того, Україна може відновити сполучення з Єгиптом, Туреччиною, а також Грузією (де іноземних туристів готуються приймати з 1 липня). А при відновленні регулярного повітряного сполучення з країнами ЄС буде грати роль і фактор конкуренції з боку потужних європейських авіакомпаній.Нагадаємо, на початку минулу місяця голова Міністерства внутрішніх справзаявив, що МВС не дасть більше згоди ні на один авіаційний чартер. Як він сказав, винятки будуть рідкісні і тільки окремим рішенням - зі 100% обсервацією під контролем санітарних лікарів з подальшим тестом ПЛР.

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