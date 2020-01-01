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Поблизу Луцька – аварія: автівка зіткнулася з вантажівкою та врізалася у відбійник. ВІДЕО

Поблизу Луцька – аварія: автівка зіткнулася з вантажівкою та врізалася у відбійник. ВІДЕО
Сьогодні, 15 травня, близько 8 години ранку на трасі Луцьк-Львів у селі Чаруків трапилась ДТП.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Факт ДТП підтвердили в пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що водій автомобіля Nissan виконуючи маневр обгону допустив зіткнення з вантажівкою MAN, після чого врізався у відбійник.

Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав, проте, транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.

У легковику перебував житель Горохівського району, а вантажівкою керував мешканець Києва.


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Теги: аварія, Луцький район, зіткнення
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