Поблизу Луцька – аварія: автівка зіткнулася з вантажівкою та врізалася у відбійник. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Факт ДТП підтвердили в пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що водій автомобіля Nissan виконуючи маневр обгону допустив зіткнення з вантажівкою MAN, після чого врізався у відбійник.



Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав, проте, транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.



У легковику перебував житель Горохівського району, а вантажівкою керував мешканець Києва.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 15 травня, близько 8 години ранку на трасі Луцьк-Львів у селі Чаруків трапилась ДТП.Про це повідомили очевидці.Факт ДТП підтвердили в пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що водій автомобіля Nissan виконуючи маневр обгону допустив зіткнення з вантажівкою MAN, після чого врізався у відбійник.Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав, проте, транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.У легковику перебував житель Горохівського району, а вантажівкою керував мешканець Києва.

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