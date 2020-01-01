У Володимир-Волинському районі – 2 нові випадки COVID-19
Сьогодні, 13:15
Сьогодні, 15 травня, двоє жителів Володимир-Волинського району отримали позитивні результати дослідження, проведеного методом полімеразної ланцюгової реакції на виявлення вірусу COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба мерії.
Так, коронавірусною інфекцією захворів мешканець Володимира-Волинського 1977 року народження та жителька Зимнівської ОТГ 1950 року народження.
Загалом станом на 15 травня на Володимирщині зареєстрували 16 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР.
Зазначимо, вчора, 14 травня, у Володимирі зафіксували перше смерть від коронавірусу. Помер 44-річний чоловік, який мав багато супутніх захворювань: цироз печінки, серцеву та ниркову недостатність.
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Про це повідомляє пресслужба мерії.
Так, коронавірусною інфекцією захворів мешканець Володимира-Волинського 1977 року народження та жителька Зимнівської ОТГ 1950 року народження.
Загалом станом на 15 травня на Володимирщині зареєстрували 16 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР.
Зазначимо, вчора, 14 травня, у Володимирі зафіксували перше смерть від коронавірусу. Помер 44-річний чоловік, який мав багато супутніх захворювань: цироз печінки, серцеву та ниркову недостатність.
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