У Володимир-Волинському районі – 2 нові випадки COVID-19





Про це



Так, коронавірусною інфекцією захворів мешканець Володимира-Волинського 1977 року народження та жителька Зимнівської ОТГ 1950 року народження.



Загалом станом на 15 травня на Володимирщині зареєстрували 16 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР.



Зазначимо, вчора, 14 травня, у Володимирі зафіксували перше смерть від коронавірусу. Помер 44-річний чоловік, який мав багато супутніх захворювань: цироз печінки, серцеву та ниркову недостатність.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 15 травня, двоє жителів Володимир-Волинського району отримали позитивні результати дослідження, проведеного методом полімеразної ланцюгової реакції на виявлення вірусу COVID-19.Про це повідомляє пресслужба мерії.Так, коронавірусною інфекцією захворів мешканець Володимира-Волинського 1977 року народження та жителька Зимнівської ОТГ 1950 року народження.Загалом станом на 15 травня на Володимирщині зареєстрували 16 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР.Зазначимо, вчора, 14 травня, у ВолодимиріПомер 44-річний чоловік, який мав багато супутніх захворювань: цироз печінки, серцеву та ниркову недостатність.

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