Деякі школи на Волині отримають держсубвенції на обладнання їдалень. ПЕРЕЛІК





Відповідний Любомирою Мандзій, – повідомляє



Згідно з переліком, субвенція буде розподілена серед 608 шкіл з 9-ти областей: Винницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Луганської та Чернівецької областей.



Зокрема на Волині субвенцію отримають наступні заклади:



1. Освітній опорний заклад навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей» села Зимне Володимир-Волинського району;



2. Опорний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Суходоли» Володимир-Волинського району;



3. Комунальний заклад «Опорний заклад освіти «Поромівський ліцей

Поромівської сільської ради Волинської області»;



4. Опорний навчальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Локачинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія»;



5. Опорний заклад Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа ІІІІ ступенів-гімназія» смт Шацьк Шацької селищної ради Шацького району;



6. Павлівський ліцей Павлівської сільської ради Волинської області;



7. Комунальний опорний заклад «Луківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» Турійського району;



8. Опорний навчальний заклад «Люблинецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Люблинецької селищної ради Волинської області»;



9. Опорний заклад освіти «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» с.Заброди» Забродівської сільської ради Ратнівського району;



10. «Опорний заклад загальної середньої освіти «Самарівський ліцей імені Петра Штика Самарівської сільської ради Ратнівського району Волинської області»;



11. Опорний заклад загальної середньої освіти «Жидичинський ліцей

Жидичинської сільської ради Ківерцівського району Волинської області»;



12. Опорний заклад освіти «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 4 міста Ківерці Волинської області»;



13. Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів смт Цумань Цуманської селищної ради;



14. Опорний заклад освіти «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів села Дерно Ківерцівського району Волинської області»;



15. Опорний освітній заклад «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» смт. Голоби»;



16. «Опорний заклад загальної середньої освіти «Торчинський ліцей

Торчинської селищної ради»;



17. Опорний заклад НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст-гімназія» смт. Турійськ Турійського району;



18. Комунальний заклад «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст.

с.Копачівка» Копачівської сільської ради;



19. Володимир-Волинський ліцей «Центр освіти» Волинської обласної ради;



20. Княгининівський ліцей Волинської обласної ради;



21. Нововолинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради;



22. Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні;



23. Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради;



24. Люблинецький ліцей Волинської обласної ради;



25. Комунальний заклад загальної середньої освіти» Іваничівський ліцей №1 Іваничівської селищної ради Волинської області»;



26. Баївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Луцького району;



27. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня с. Боратин Луцького району;



28. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Рованці Луцького району;



29. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня с. Гірка Полонка Луцького району;



30. Навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня-дитячий садок» с.Річиця;



31. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня ім. В.К. Липинського с. Затурці Локачинського району;



32. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-дитячий садок» с. Льотниче, Володимир-Волинського району;



33. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня смт Олика Ківерцівського району;



34. Рокинівський навчально-виховний комплекс Княгининівської сільської ради;



35. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня ім. Лесі Українки с. Любитів Ковельського району;



36. Згоранська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Любомльської районної ради;



37. Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 12 м. Ковеля;



38. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 10 м.Ковеля;



39. Заклад загальної середньої освіти «Ліцей №11 м. Ковеля»;



40. Заклад загальної середньої освіти «Ліцей №1 м.Ковеля»;



41. Ковельська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 ім.Лесі Українки Ковельської міської ради;



42. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня с. Лище Луцького району;



43. Підгайцівський навчально-виховний комплекс «Загально-освітня школа ІІІІ ступенів-гімназія» Луцькоог району;



44. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня-дитячий садок» с. Самари-Оріхові;



45. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня с. Стара Г ута Старовижівського району;



46. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня с. Тростянець Ківерцівського район;



47. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів м. Устилуг Устилузької міської ради Волинської області»;



48. Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 міста Ківерці;



49. Навчально-виховний комплекс «Ківерцівська загальноосвітня школа І ступеня - Ківерцівська гімназія Ківерцівської міської ради Волинської області»;



50. Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3 міста Ківерці;



51. Ківерцівська експериментальна Всеукраїнського рівня школа-комплекс ІІІІ ступенів Ківерцівської міської ради;



52. Головненський ліцей Головненської селищної ради Любомльського району;



53. Навчально виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенядитячий садок» с. Велимче;



54. Комунальний опорний навчальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 3 м. Рожище» Рожищенського району;



55. Комунальний опорний навчальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Переспа» Рожищенського району;



56. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня - гімназія» смт Стара Вижівка Старовижівського району;



57. Опорний заклад «Вишнівський навчально-виховний комплекс

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Вишнівської сільської ради Любомльського району;



58. Комунальний опорний заклад «Купичівський ліцей» Турійського району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерством освіти і науки затверджений перелік погоджених пропозицій обласних державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції за напрямом «Ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти». Так субвенцію отримають деякі школи Володимир-Волинський району, Іваничівського і Любомльського.Відповідний наказ підписаний в. о. міністра освіти і науки, – повідомляє Освіта.ua Згідно з переліком, субвенція буде розподілена серед 608 шкіл з 9-ти областей: Винницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Луганської та Чернівецької областей.Зокрема на Волині субвенцію отримають наступні заклади:1. Освітній опорний заклад навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей» села Зимне Володимир-Волинського району;2. Опорний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Суходоли» Володимир-Волинського району;3. Комунальний заклад «Опорний заклад освіти «Поромівський ліцейПоромівської сільської ради Волинської області»;4. Опорний навчальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Локачинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія»;5. Опорний заклад Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа ІІІІ ступенів-гімназія» смт Шацьк Шацької селищної ради Шацького району;6. Павлівський ліцей Павлівської сільської ради Волинської області;7. Комунальний опорний заклад «Луківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» Турійського району;8. Опорний навчальний заклад «Люблинецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Люблинецької селищної ради Волинської області»;9. Опорний заклад освіти «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» с.Заброди» Забродівської сільської ради Ратнівського району;10. «Опорний заклад загальної середньої освіти «Самарівський ліцей імені Петра Штика Самарівської сільської ради Ратнівського району Волинської області»;11. Опорний заклад загальної середньої освіти «Жидичинський ліцейЖидичинської сільської ради Ківерцівського району Волинської області»;12. Опорний заклад освіти «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 4 міста Ківерці Волинської області»;13. Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів смт Цумань Цуманської селищної ради;14. Опорний заклад освіти «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів села Дерно Ківерцівського району Волинської області»;15. Опорний освітній заклад «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» смт. Голоби»;16. «Опорний заклад загальної середньої освіти «Торчинський ліцейТорчинської селищної ради»;17. Опорний заклад НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст-гімназія» смт. Турійськ Турійського району;18. Комунальний заклад «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст.с.Копачівка» Копачівської сільської ради;19. Володимир-Волинський ліцей «Центр освіти» Волинської обласної ради;20. Княгининівський ліцей Волинської обласної ради;21. Нововолинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради;22. Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні;23. Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради;24. Люблинецький ліцей Волинської обласної ради;25. Комунальний заклад загальної середньої освіти» Іваничівський ліцей №1 Іваничівської селищної ради Волинської області»;26. Баївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Луцького району;27. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня с. Боратин Луцького району;28. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Рованці Луцького району;29. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня с. Гірка Полонка Луцького району;30. Навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня-дитячий садок» с.Річиця;31. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня ім. В.К. Липинського с. Затурці Локачинського району;32. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-дитячий садок» с. Льотниче, Володимир-Волинського району;33. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня смт Олика Ківерцівського району;34. Рокинівський навчально-виховний комплекс Княгининівської сільської ради;35. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня ім. Лесі Українки с. Любитів Ковельського району;36. Згоранська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Любомльської районної ради;37. Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 12 м. Ковеля;38. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 10 м.Ковеля;39. Заклад загальної середньої освіти «Ліцей №11 м. Ковеля»;40. Заклад загальної середньої освіти «Ліцей №1 м.Ковеля»;41. Ковельська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 ім.Лесі Українки Ковельської міської ради;42. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня с. Лище Луцького району;43. Підгайцівський навчально-виховний комплекс «Загально-освітня школа ІІІІ ступенів-гімназія» Луцькоог району;44. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня-дитячий садок» с. Самари-Оріхові;45. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня с. Стара Г ута Старовижівського району;46. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня с. Тростянець Ківерцівського район;47. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів м. Устилуг Устилузької міської ради Волинської області»;48. Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 міста Ківерці;49. Навчально-виховний комплекс «Ківерцівська загальноосвітня школа І ступеня - Ківерцівська гімназія Ківерцівської міської ради Волинської області»;50. Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3 міста Ківерці;51. Ківерцівська експериментальна Всеукраїнського рівня школа-комплекс ІІІІ ступенів Ківерцівської міської ради;52. Головненський ліцей Головненської селищної ради Любомльського району;53. Навчально виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенядитячий садок» с. Велимче;54. Комунальний опорний навчальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 3 м. Рожище» Рожищенського району;55. Комунальний опорний навчальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Переспа» Рожищенського району;56. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня - гімназія» смт Стара Вижівка Старовижівського району;57. Опорний заклад «Вишнівський навчально-виховний комплекс«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Вишнівської сільської ради Любомльського району;58. Комунальний опорний заклад «Купичівський ліцей» Турійського району.

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