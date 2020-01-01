16 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження тату-майстер Андрій Луковніков.
Також день народження 16 травня у підприємця і громадського діяча Сергія Адамчука.
Вітаємо їх зі святом та бажаємо здоров'я, довголіття і життєвих перемог.
Іменникам 16 травня – усім, хто носить імена Петро та Тимофій, – зичимо любові й радості від життя.
16 травня 1919 року до Луцька увійшли польські війська. Ліквідація польськими силами Північного фронту змусила уряд УНР та Директорію спішно евакуюватись із Радивилова на терени ЗОУНР — до Красного, поступно до Золочева, потім Тернополя.
Вже 18 травня до командування польської армії відправлена військова місія УНР, очолювана підполковником Левчуком з пропозицією про припинення бойових дій та укладення перемир'я.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Також день народження 16 травня у підприємця і громадського діяча Сергія Адамчука.
Вітаємо їх зі святом та бажаємо здоров'я, довголіття і життєвих перемог.
Іменникам 16 травня – усім, хто носить імена Петро та Тимофій, – зичимо любові й радості від життя.
16 травня 1919 року до Луцька увійшли польські війська. Ліквідація польськими силами Північного фронту змусила уряд УНР та Директорію спішно евакуюватись із Радивилова на терени ЗОУНР — до Красного, поступно до Золочева, потім Тернополя.
Вже 18 травня до командування польської армії відправлена військова місія УНР, очолювана підполковником Левчуком з пропозицією про припинення бойових дій та укладення перемир'я.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
16 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Донеччині жінка підірвалася на російській міні, їй відірвало стопу
15 травень, 22:50
Ображав матір: волинянина судили за домашнє насилля
15 травень, 22:27